Patzer von Wallsee beim USC Biberbach

Samstag, 29. April 2023

Gebietsliga West: Beim USC Biberbach gab es für Wallsee vor 150 Zuschauern nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:4. Mit breiter Brust war Wallsee zum Duell mit Biberbach angetreten – der Spielverlauf ließ beim SCU Wallsee jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte der SCU Wallsee mit 3:2 gesiegt.

Nach 19 Minuten kamen die Gastgeber zu ihrer ersten Topchance, doch eine Glanzparade verhinderte für Wallsee den Rückstand. Nach 23 Minuten wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits aberkannt. Nur sechs Minuten später knallte der Ball an den Pfosten und rettete die Gäste somit erneut vor dem Rückstand. Der USC Biberbach ging dann durch einen Kopfball von Dario Glavas in der 30. Minute in Führung. Wallsee war gewillt auszugleichen. Doch nun wurde der Jubel der Heimischen zurückgepfiffen - Abseits. Bis zum Seitenwechsel sprang nichts Zählbares mehr heraus. Doppelpack für den USC Biberbach: Nach seinem ersten Tor (51.) markierte Marko Marijanovic wenig später seinen zweiten Treffer (56., Elfmeter). Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Lukas Rumetshofer vom SCU Wallsee (59.). Das 1:3 des SCU Wallsee stellte Sebastian Rafetseder sicher (57.). Mit dem zweiten Treffer des Stürmers rückte Wallsee wieder ein wenig an Biberbach heran (85.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Erik Puchel für einen Treffer sorgte (94.). Sein zunächst vergebener Penalty musste wiederholt werden. Im zweiten Versuch traf Puchel dann zur Entscheidung. Am Schluss gewann der USC Biberbach gegen Wallsee.

Es brennt noch Licht im Tabellenkeller

Der USC Biberbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich 13 Zählern aus 18 Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Biberbach ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga West fing sich bislang mehr Tore ein. Der USC Biberbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Trotz der Schlappe behält der SCU Wallsee den sechsten Tabellenplatz bei. Wallsee verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Der SCU Wallsee taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag trifft der USC Biberbach auf den SV Reifen Weichberger Oberndorf, Wallsee spielt tags zuvor gegen den SC Fischer Hainfeld.

Gebietsliga West: USC Biberbach – SCU Wallsee, 4:2 (1:0)

94 Erik Puchel 4:2

85 Sebastian Rafetseder 3:2

57 Sebastian Rafetseder 3:1

56 Marko Marijanovic 3:0

51 Marko Marijanovic 2:0

30 Dario Glavas 1:0

