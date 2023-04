Mauer-Öhling lässt sich von Melk überrollen

Details Samstag, 29. April 2023 00:11

Gebietsliga West: Der SC Melk fertigte Mauer-Öhling am Freitag vor 90 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 ab. Der SC Melk hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenführer alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der SC Melk den SVU Mauer-Öhling mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Mauer-Öhling geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Strahinja Macanovic das schnelle 1:0 für den SC Melk erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Dusan Majkic per Strafstoß den Vorsprung des SC Melk. Mit dem 3:0 durch Petr Kurtin schien die Partie bereits in der 14. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Majkic gelang ein Doppelpack (31./39.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Hintermannschaft des SVU Mauer-Öhling glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand das Heimteam mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Kurz nach Wiederbeginn machte der Tabellenführer so weiter, wie er in Halbzeit eins aufgehört hatte. Kurtin vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 49. Spielminute. Zdenek Linhart erzielte in Minute 56 den Ehrentreffer für die Gastgeber. Eigentlich war Mauer-Öhling schon geschlagen, als Lukas Czerny das Leder zum 1:7 über die Linie beförderte (64.). Schlussendlich setzte sich der SC Melk mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Dusan Majkic jubelt über Dreierpack

Beim SVU Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Trotz der Niederlage belegt Mauer-Öhling weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der SVU Mauer-Öhling momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Mauer-Öhling auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Melk 44 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des SC Melk ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 66 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SC Melk erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am kommenden Montag trifft der SVU Mauer-Öhling auf den SV Reifen Weichberger Oberndorf (18:00 Uhr), der SC Melk reist zum USV Lehner Oed/Zeillern (16:30 Uhr).

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – SC Melk, 1:7 (0:5)

64 Lukas Czerny 1:7

56 ZdenÄ?k Linhart 1:6

49 Petr Kurtin 0:6

39 Dusan Majkic 0:5

31 Dusan Majkic 0:4

14 Petr Kurtin 0:3

12 Dusan Majkic 0:2

9 Strahinja Macanovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei