Mauer-Öhling untermauert gegen Oberndorf die Heimstärke

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:19

Gebietsliga West: Für den SV Reifen Weichberger Oberndorf gab es in der Partie gegen den SVU Mauer-Öhling, an deren Ende vor 130 Besuchern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Mauer-Öhling erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatten die Gastgeber mit 1:0 für sich entschieden.

Nach zehn Minuten scheiterten die Gastgeber mit ihrer ersten Chance. Der SV Oberndorf geriet in der 32. Minute ins Hintertreffen, als Zdenek Linhart einen Elfmeter verwandelte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann noch einmal hitzig, sodass Markus Schweighofer auf Seiten des SVU Mauer-Öhling vorzeitig zum Duschen musste (42.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. In der 49. Minute erzielte Julian Tanzer mit einem Volley aus rund 13 Metern das 1:1 für Oberndorf. Mauer-Öhling stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg, nachdem Linhart einen Eckball mithilfe der Gäste und der Querlatte im Tor versenkte. Gregor Schuller erhöhte für den SVU Mauer-Öhling drei Minuten später auf 3:1 (58.). Für das 4:1 von Mauer-Öhling sorgte Michael Zarl, der in Minute 75 zur Stelle war. Dann sah auch noch Oberndorfs Nedim Becirovic in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für den SV Reifen Weichberger Oberndorf gelaufen. Adrian Schuhmeier verkürzte für den Gast später in der 89. Minute auf 2:4. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SVU Mauer-Öhling am Montag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen den SV Oberndorf.

Mauer-Öhling festigt Platz fünf

Bei Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Für den SVU Mauer-Öhling ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Mauer-Öhling momentan auf dem Konto.

Oberndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Reifen Weichberger Oberndorf holte auswärts bisher nur fünf Zähler. In der Defensivabteilung des SV Oberndorf knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Oberndorf in dieser Saison. Der SV Reifen Weichberger Oberndorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Oberndorf insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Schon am Sonntag ist der SVU Mauer-Öhling wieder gefordert, wenn man beim SCU Euratsfeld gastiert. Oberndorf empfängt schon am Samstag den USC Biberbach als nächsten Gegner.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 4:2 (1:0)

89 Adrian Schuhmeier 4:2

75 Michael Zarl 4:1

58 Gregor Schuller 3:1

55 ZdenÄ?k Linhart 2:1

49 Julian Tanzer 1:1

32 ZdenÄ?k Linhart 1:0

