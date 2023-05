Remis in letzter Minute: Oed/Zeillern rettet einen Punkt gegen Melk

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:28

Gebietsliga West: Der USV Lehner Oed/Zeillern spuckte dem SC Melk in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor rund 200 Zuschauern ein 3:3-Remis ab. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand der USV Oed/Zeillern nach dem Remis gegen den Favoriten – SC Melk – sogar als Sieger da. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der SC Melk hatte einen klaren 8:2-Sieg gefeiert.

Schon nach fünf Minuten kamen die Heimischen zu ihrer ersten Torchance, doch der Melker Keeper Sebastian Schaufler konnte den Ball zweimal parieren. In Minute 18 landete der Ball im Tor der Gastgeber, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Ein Freistoß aus rund 30 Metern führte dann zur Führung der Gäste. Benjamin Zuber war zur Stelle und markierte per Kopf das 1:0 des Tabellenprimus (33.). Nur zwei Minuten später rettete die Latte den Vorsprung des Tabellenführers. Die Antwort ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte David Capek den Ausgleich (36.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die Gäste kamen dann besser aus den Kabinen. In der 48. Minute brachte Dusan Majkic den Ball im Netz von Oed/Z. unter. In der Schlussphase des Spiels wurde es dann noch einmal torreich. Fabian Preuer beförderte das Leder mit einem glachen Schuss ins rechte Eck zum 2:2 des Heimteams in die Maschen (80.). Für das 3:2 zugunsten des SC Melk sorgte dann kurz vor Schluss Petr Kurtin, der den Gast und die Fans weiter von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Freistoß-Treffer von Pavel Elias zum 3:3 (94.) den USV Lehner Oed/Zeillern vor der Niederlage bewahrte. Am Schluss sicherte sich der USV Oed/Zeillern gegen den SC Melk einen Zähler.

Remis in letzter Minute: Elias in der Nachspielzeit erfolgreich

Oed/Z. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Melk – der USV Lehner Oed/Zeillern bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 38 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USV Oed/Zeillern in dieser Saison. Oed/Z. verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der USV Lehner Oed/Zeillern ungeschlagen ist.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Melk 45 Zähler zu Buche. Die Offensivabteilung des SC Melk funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 69-mal zu. In den letzten fünf Partien rief der SC Melk konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der USV Oed/Zeillern reist schon am Sonntag zum ATSV Schönfeld/T. Das nächste Mal ist der SC Melk am 05.05.2023 gefordert, wenn der ASK Metran Kematen zu Gast ist.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – SC Melk, 3:3 (1:1)

94 Pavel Elias 3:3

86 Petr Kurtin 2:3

80 Fabian Preuer 2:2

48 Dusan Majkic 1:2

36 David Capek 1:1

33 Benjamin Zuber 0:1

