Wallsee deklassiert SC Hainfeld

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:29

Gebietsliga West: Der SCU Wallsee kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 100 Zuschauern einen 6:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte das Heimteam den maximalen Ertrag. Der SC Fischer Hainfeld hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Der Gast geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Christian Marschalek per Elfmeter das schnelle 1:0 für Wallsee erzielte. Keine 15 Minuten waren gespielt, da musste Manuel Lampl vom SC Hainfeld den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Die Heimischen nutzten diese Überzahl eiskalt aus. Für das zweite Tor des SCU Wallsee war Sebastian Rafetseder verantwortlich, der in der 21. Minute das 2:0 besorgte. Jan Chovanec legte in der 24. Minute zum 3:0 für Wallsee nach. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Rafetseder den Vorsprung des SCU Wallsee auf 4:0 (41.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Tomas Farago seine Chance und schoss das 5:0 (44.) für Wallsee. In der ersten Hälfte lieferte Hainfeld eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete. Eigentlich war der SC Fischer Hainfeld schon geschlagen, als Farago das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (53.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SCU Wallsee bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Überzahl souverän ausgespielt

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Wallsee aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SCU Wallsee momentan auf dem Konto. Wallsee beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Durch diese Niederlage fällt Hainfeld in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Der SC Fischer Hainfeld verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SC Hainfeld noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Samstag reist der SCU Wallsee zur ASV Statzendorf, zeitgleich empfängt Hainfeld den USC Biberbach.

53 Tomas Farago 6:0

44 Tomas Farago 5:0

41 Sebastian Rafetseder 4:0

24 Jan Chovanec 3:0

21 Sebastian Rafetseder 2:0

7 Christian Marschalek 1:0

