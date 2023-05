Doppelpack von Vejzovic reicht USV Oed/Zeillern gegen Schönfeld/T. nicht

Details Montag, 08. Mai 2023 00:16

Gebietsliga West: Der ATSV Schönfeld/T. und der USV Lehner Oed/Zeillern lieferten sich vor fast 200 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Auf eigenem Platz hatte der USV Oed/Zeillern das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Das Belauern beider Mannschaften war nach zehn Minuten vorbei. Irakli Avaliani beförderte das Leder zum 1:0 von Schönfeld/T. in die Maschen (11.). Bereits in der 15. Minute erhöhte Esad Keserovic den Vorsprung des Heimteams auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Henickl, als er das 3:0 für den ATSV Schönfeld/T. besorgte (22.). Eine starke Leistung zeigte Izudin Vejzovic, der sich mit einem Doppelpack für Oed/Z. beim Trainer empfahl (24./44.). Der Referee schickte Avaliani (Tätlichkeit) von Schönfeld/T. kurz vor der Pause mit Rot zum Duschen (43.). Der Schiedsrichter beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und der ATSV Schönfeld/T. eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte Schönfeld/T. drei Punkte für das Klassement.

Starke 15 Minuten

Zuletzt lief es erfreulich für den ATSV Schönfeld/T, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der USV Lehner Oed/Zeillern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem der Gast die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der USV Oed/Zeillern aktuell den dritten Rang. Die Stärke von Oed/Z. liegt in der Offensive – mit insgesamt 34 erzielten Treffern.

Schönfeld/T. ist jetzt mit 24 Zählern punktgleich mit dem USV Lehner Oed/Zeillern, platziert sich jedoch auf dem zehnten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am Freitag, den 12.05.2023 (19:30 Uhr) reist der ATSV Schönfeld/T. zum TSV Meisl Grein, einen Tag später (15:00 Uhr) begrüßt der USV Oed/Zeillern die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga West: ATSV Schönfeld/T. – USV Lehner Oed/Zeillern, 3:2 (3:2)

44 Izudin Vejzovic 3:2

24 Izudin Vejzovic 3:1

22 Michael Henickl 3:0

15 Esad Keserovic 2:0

11 Irakli Avaliani 1:0

