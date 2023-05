Remis zwischen Hainfeld und Biberbach

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:32

Gebietsliga West: Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des SC Hainfeld gegen den USC Biberbach. Biberbach zog sich vor 150 Zuschauern gegen Hainfeld achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Mehr als eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Für den Führungstreffer des USC Biberbach zeichnete Tobias Hochwallner verantwortlich (35.). Das Schlusslicht nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Etwas später behauptete sich der USC Biberbach erneut gegen die Hintermannschaft des SC Fischer Hainfeld und Kevin Schörghuber jubelte über seinen Treffer. Neuer Spielstand: 2:0 (74.). Doch die Schinkels-Elf gab das Spiel noch nicht auf. David Stocker beförderte das Leder zum 1:2 des SC Hainfeld in die Maschen (77.). Kurz vor Ende der Partie war es Stefan Stajic, der das Heimteam rettete und den Ausgleich markierte (88.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Biberbach die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Hainfeld stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Remis dank spätem Treffer von Stajic

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SC Fischer Hainfeld in der Tabelle auf Platz acht. Der SC Hainfeld verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Hainfeld noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der USC Biberbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 48 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Gebietsliga West ein. Drei Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen hat der USC Biberbach momentan auf dem Konto.

Am kommenden Donnerstag trifft der SC Fischer Hainfeld auf den SV Union Raika Blindenmarkt, Biberbach spielt tags darauf gegen die ASV Statzendorf.

Gebietsliga West: SC Fischer Hainfeld – USC Biberbach, 2:2 (0:1)

88 Stefan Stajic 2:2

77 David Stocker 1:2

74 Kevin Schoerghuber 0:2

35 Tobias Hochwallner 0:1

