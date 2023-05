SC Melk obenauf im Topspiel gegen Euratsfeld

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:15

Gebietsliga West: Mit dem SCU Euratsfeld und dem SC Rathauskeller Melk trafen sich am Samstag vor 300 Zuschauern zwei Topteams. Für Euratsfeld schien der SC Melk aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Rathauskeller Melk löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Enger ging es kaum: Der SCU Euratsfeld hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

In den ersten Minuten hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, doch Tor wollte noch keines gelingen. In Minute 19 gabe es den ersten großen Aufreger, als Dominik Latschbacher im Strafraum zu Fall kam. Die Heimischen reklamierten lautstark Elfmeter, doch der Pfiff blieb aus. Gerald Bauer trug sich nach einer schönen Kombination über rechts in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Melk in Front. Ein Tor auf Seiten des SC Melk machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Marco Hoppi wurde an der Seite freigespielt und versenkte die Kugel ins lange Eck zum 2:0 für den Spitzenreiter (49.). Die Gastgeber brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Melk machte den Deckel drauf. Mit dem 3:0 sicherte Bauer dem Gast nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Rathauskeller Melk am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Euratsfeld.

Bauer-Doppelpack und drei Punkte für den Leader

Trotz der Schlappe behält der SCU Euratsfeld den fünften Tabellenplatz bei. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die Misere von Euratsfeld hält an. Insgesamt kassierte der SCU Euratsfeld nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SC Melk 51 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 74 Treffern stellt der SC Rathauskeller Melk den besten Angriff der Gebietsliga West. Der SC Melk befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Während Euratsfeld am kommenden Freitag den SV Reifen Weichberger Oberndorf empfängt, bekommt es der SC Rathauskeller Melk am selben Tag mit dem SV Union Raika Blindenmarkt zu tun.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – SC Rathauskeller Melk, 0:3 (0:1)

84 Gerald Bauer 0:3

49 Marco Hoppi 0:2

38 Gerald Bauer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei