Euratsfeld schlägt den SV Oberndorf klar

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:10

Gebietsliga West: Der SV Reifen Weichberger Oberndorf steckte vor 300 Zuschauern gegen den SCU Euratsfeld eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Euratsfeld den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte der SCU Euratsfeld beim SV Oberndorf mit 4:2 für sich entschieden.

Nach zwanzig Minuten brach im Oberndorfer Strafraum Hektik aus, doch der Ballverlust führte nicht zu einem Gegentreffer. Nur eine Minute später hatten die Gäste eine Top-Chance, doch der Ball wurde noch am Tor vorbei gelenkt. Nach 30 Minuten rettete Keeper Christoph Graf mit einem Reflex die Null. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die erste Chance im zweiten Durchgang hatten die Gäste, doch auch Euratsfelds Torhüter Florian Etlinger konnte sich auszeichnen. Für das erste Tor sorgte Dominik Latschbacher. In der 57. Minute traf der Spieler von Euratsfeld vom linken Strafraumeck ins Schwarze. In MInute 71 vergaben die Gäste erneut eine gute Möglichkeit. Lukas Salzmann brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gastgeber über die Linie (73.). Benjamin Hayden versenkte den Ball in der 76. Minute per Kopf zum 2:1 im Netz des SCU Euratsfeld. Das 3:1 für Euratsfeld stellte Latschbacher sicher. In der 79. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Lukas Weber stellte schließlich in der 89. Minute den 4:1-Sieg für den SCU Euratsfeld sicher. Am Schluss siegte Euratsfeld gegen Oberndorf.

Euratsfeld effektiver

Der SCU Euratsfeld befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Platz fünf der Tabelle. Euratsfeld verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SCU Euratsfeld endlich wieder einmal drei Punkte.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der SV Reifen Weichberger Oberndorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch acht Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Euratsfeld stellt sich am Samstag (17:30 Uhr) beim SV Union Raika Blindenmarkt vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Oberndorf die ASV Statzendorf.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 4:1 (0:0)

89 Lukas Weber 4:1

79 Dominik Latschbacher 3:1

76 Benjamin Hayden 2:1

73 Lukas Salzmann 2:0

57 Dominik Latschbacher 1:0

