SC Hainfeld bringt Führung gegen Statzendorf nicht über die Zeit

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:03

Gebietsliga West: Am Samstag trennten sich Statzendorf und der SC Hainfeld vor fast 100 Zuschauern unentschieden mit 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten der ASV Statzendorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Statzendorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Lange Zeit blieb auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel bestehen. Bevor es in die Pause ging, hatte Horen Sarikyan noch das 1:0 von Hainfeld parat (44.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Für beide Mannschaften ging es in dieser Saison um nicht mehr viel. Statzendorf wollte jedoch den dritten Tabellenrang absichern. Die ASV Statzendorf versuchte die drohende Niederlage zu verhindern und belohnte sich mit einem späten Treffer. Simon Schöndorfer markierte in Minute 90 den Ausgleich. Letztlich gingen die Gastgeber und der SC Fischer Hainfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Schöndorfer rettet einen Punkt

Kurz vor Saisonende belegt Statzendorf mit 38 Punkten den dritten Tabellenplatz. Mit 55 geschossenen Toren gehört die ASV Statzendorf offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga West. Zehn Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat Statzendorf momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die ASV Statzendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Der SC Hainfeld befindet sich mit 30 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat Hainfeld derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Fischer Hainfeld, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Statzendorf stellt sich am Sonntag (17:30 Uhr) beim SV Reifen Weichberger Oberndorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Hainfeld den USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: ASV Statzendorf – SC Fischer Hainfeld, 1:1 (0:1)

90 Simon Schoendorfer 1:1

44 Horen Sarikyan 0:1

