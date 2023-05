Souveräner Erfolg der Amstetten Amateure bei Wallsee

Details Dienstag, 30. Mai 2023 00:11

Gebietsliga West: Das Nachtragsspiel der 17. Runde wollten rund 120 Zuschauer mitverfolgen. Der SCU Wallsee steckte gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Wallsee hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Nach 22 Minuten hatten die Gäste die erste große Chance vergeben. In der 35. Minute traf die SKU Amstetten Amateure zum ersten Mal ins Schwarze und Lukas Henikl ließ sich als Torschütze feiern. Jannik Peham versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für klare Verhältnisse sorgte die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, indem Henikl das 3:0 markierte (66.). Letztlich fuhr die SKU Amstetten Amateure einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Verdienter Sieg der Gäste

Der Angriff ist beim SCU Wallsee die Problemzone. Nur 31 Treffer erzielte das Heimteam bislang. Die Situation bei Wallsee bleibt angespannt. Gegen die Amstetten Amateure kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure am SCU Wallsee vorbei auf Platz sieben. Wallsee fiel auf die achte Tabellenposition.

Am 03.06.2023 empfängt der SCU Wallsee in der nächsten Partie den SVU Mauer-Öhling. Schon am Freitag ist die SKU Amstetten Amateure wieder gefordert, wenn der ASK Metran Kematen zu Gast ist.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, 0:3 (0:2)

66 Lukas Henikl 0:3

37 Jannik Peham 0:2

35 Lukas Henikl 0:1

