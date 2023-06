USC Biberbach verliert Heimspiel gegen Grein

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:04

Gebietsliga West: Der TSV Meisl Grein setzte sich vor 150 Zuschauern standesgemäß gegen den USC Biberbach mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des TSV Grein. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Erfolg für die Gäste geendet.

Die Gäste kamen durch einen Kopfball von Marek Szabo nach 21 Minuten zur ersten Chance. Vor 150 Zuschauern markierte Adam Meszaros das 1:0 (23.). Marek Szabo nutzte die Chance für den TSV Meisl Grein und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Szabo schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 3:0 für den TSV Grein in die Höhe. Marko Marijanovic beförderte das Leder zum 1:3 des USC Biberbach über die Linie (83.). Mit dem 4:1 sicherte Meszaros dem TSV Meisl Grein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem TSV Grein am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Biberbach.

Grein siegt souverän

57 Gegentreffer hat der USC Biberbach mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga West. Das Heimteam steht mit 18 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff des USC Biberbach herrscht Flaute. Erst 25-mal brachte Biberbach den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der USC Biberbach schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holte der USC Biberbach insgesamt nur fünf Zähler.

Trotz des Sieges bleibt der TSV Meisl Grein auf Platz zwei. Wer den TSV Grein besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 22 Gegentreffer kassierte der TSV Meisl Grein. Seit acht Begegnungen hat der TSV Grein das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Biberbach tritt kommenden Mittwoch, um 19:30 Uhr, beim SVU Mauer-Öhling an. Einen Tag später empfängt der TSV Meisl Grein den SC Fischer Hainfeld.

Gebietsliga West: USC Biberbach – TSV Meisl Grein, 1:4 (0:2)

89 Adam Meszaros 1:4

83 Marko Marijanovic 1:3

64 Marek Szabo 0:3

35 Marek Szabo 0:2

23 Adam Meszaros 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei