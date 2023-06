Hainfeld erzielt Remis gegen Oed/Zeillern in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:03

Gebietsliga West: Das Spiel vom Samstag zwischen dem SC Hainfeld und dem USV Lehner Oed/Zeillern endete vor 250 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte Hainfeld vor eigenem Publikum ein 2:0 verbucht.

Eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Horen Sarikyan brachte der Heimmannschaft nach 30 Minuten die 1:0-Führung. Zur Pause wusste der SC Fischer Hainfeld eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Der Unparteiische tadelte Lukas Bader vom SC Hainfeld und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (56., Torchancenverhinderung). Die Überzahl konnten die Gäste dann auch nutzen. Fabian Preuer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den USV Oed/Zeillern ein (68.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Jiri Valenta einen Treffer für den Gast im Ärmel hatte (81.). Für Hainfeld reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Sarikyan den Ball in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt aus zum 2:2 über die Linie schob (98.) Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SC Fischer Hainfeld und Oed/Z. spielten unentschieden.

Das Beste zum Schluss: Sarikyan erzielt Remis in der Nachspielzeit

Nur einmal ging der SC Hainfeld in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

In der Verteidigung des USV Lehner Oed/Zeillern stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der USV Oed/Zeillern noch Luft nach oben.

Mit diesem Unentschieden verpasste Hainfeld die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den achten Platz.

Als Nächstes steht für den SC Fischer Hainfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (18:00 Uhr) geht es gegen den TSV Meisl Grein. Oed/Z. empfängt – ebenfalls am Donnerstag – die ASV Statzendorf.

Gebietsliga West: SC Fischer Hainfeld – USV Lehner Oed/Zeillern, 2:2 (1:0)

98 Horen Sarikyan 2:2

81 Jiri Valenta 1:2

68 Fabian Preuer 1:1

30 Horen Sarikyan 1:0

