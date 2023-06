Punkteteilung im Kellerduell zwischen Blindenmarkt und Oberndorf

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:01

Gebietsliga West: Der SV Union Raika Blindenmarkt und Oberndorf teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete vor rund 150 Zuschauern mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Blindenmarkt am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Die Heimelf erwischte den besseren Start. Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete Peter Sura verantwortlich (15.). Nach einer knappen halben Stunde gelang aber der Ausgleich. Der SV Union Raika Blindenmarkt musste den Treffer von Nedim Becirovic zum 1:1 hinnehmen (27.). Praktisch im Gegenzug holten sich die Gastgeber die Führung zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrick Sura in der 30. Minute. Der SV Reifen Weichberger Oberndorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Julian Tanzer beförderte das Leder dann aber doch noch per Volley zum 2:2 des Gasts in die Maschen (72.). Am Schluss musste sich Blindenmarkt im direkten Duell mit dem SV Oberndorf mit einem Remis begnügen und auf wichtige Zähler im Abstiegskampf verzichten.

Oberndorf verteidigt Platz zwölf

Der SV Union Raika Blindenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Die vergangenen Spiele waren für Oberndorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Oberndorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der SV Reifen Weichberger Oberndorf den zwölften Platz.

Kommenden Samstag muss Blindenmarkt reisen. Es steht ein Gastspiel beim ATSV Schönfeld/T. auf dem Programm (Samstag, 17:30 Uhr). Am 11.06.2023 reist Oberndorf zur nächsten Partie zum USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: SV Union Raika Blindenmarkt – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 2:2 (2:1)

72 Julian Tanzer 2:2

30 Patrick Sura 2:1

27 Nedim Becirovic 1:1

15 Peter Sura 1:0

