Der ASK Kematen landet einen Auswärtserfolg beim USC Biberbach

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:06

Gebietsliga West: Der USC Biberbach bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich vor 155 Besuchern mit einer 1:2-Niederlage gegen Kematen aus der Gebietsliga West. Hundertprozentig überzeugen konnte Kematen dabei jedoch nicht. Vor heimischem Publikum war den Gästen im Hinspiel ein 2:1-Sieg geglückt.

Tobias Haider brachte die Gäste in der 14. Spielminute in Führung. Nach einer halben Stunde legten die Gäste nach. Martin Janecka schoss die Kugel zum 2:0 für Kematen über die Linie (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz vor Ultimo war noch Michael Ziervogel zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des USC Biberbach verantwortlich (84.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Kematen das Schlusslicht 2:1.

Biberbach steigt ab

Mit 62 Gegentreffern stellte Biberbach die schlechteste Defensive der Liga. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: Die Gastgeber schossen lediglich 28 Tore. Die Saison war für den USC Biberbach eine einzige Enttäuschung. Lediglich vier Siege, sechs Remis und satte 16 Niederlagen dokumentieren das. Mit der Leistung der letzten Spiele wird der USC Biberbach so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Kematen holte aus 26 Spielen 32 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz zehn. Im Angriff von Kematen fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 32 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Meistens verließ Kematen den Platz als Verlierer, insgesamt 14-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur zehn Siege und zwei Unentschieden.

Gebietsliga West: USC Biberbach – ASK Metran Kematen, 1:2 (0:2)

84 Michael Ziervogel 1:2

32 Martin Janecka 0:2

14 Tobias Haider 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei