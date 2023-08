Tore am laufenden Band zwischen Wallsee und Hainfeld

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

Gebietsliga West: 120 Zuschauer versammelten sich am Sportplatz in Wallsee um den Ligaauftakt in der Gebietsliga West mitzuverfolgen. Der SCU Wallsee und der SC Fischer Hainfeld lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete.

Die Hausherren erwischten einen Traumstart in dieses Spiel. Für das erste Tor sorgte Robert Fiala. In der dritten Minute traf der Spieler von Wallsee ins Schwarze. Lange währte die Freude des Gastgebers nicht, denn schon in der achten Minute schoss Darijo Bradaric den Ausgleichstreffer für den SC Hainfeld. In der 20. Minute schoss der SCU Wallsee das letzte Tor dieser turbulenten Startphase und Asim Zec ließ sich als Tprschütze feiern. Komfortabel war die Pausenführung von Wallsee nicht, aber immerhin ging der SCU Wallsee mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Rafetseder trifft doch noch zum Sieg

Kurz nach dem Start in den zweiten Spielabschnitt trafen die Heimischen erneut. Für das dritte Tor von Wallsee war Sebastian Rafetseder verantwortlich, der in der 47. Minute das 3:1 besorgte. Marcel Varsanyi verkürzte für Hainfeld später in der 55. Minute per Strafstoß auf 2:3. Elvis Bozicevic versenkte den Ball zum 3:3 in der 68. Minute im Netz des SCU Wallsee. Stephan Maderthaner von Wallsee sah nach einer Tätlichkeit glatt Rot (68.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Rafetseder, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung des SCU Wallsee sicherstellte. Am Ende verbuchte Wallsee gegen den SC Fischer Hainfeld die maximale Punkteausbeute.

Am kommenden Freitag trifft der SCU Wallsee auf den SCU Euratsfeld, der SC Hainfeld spielt tags darauf gegen den USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – SC Fischer Hainfeld, 4:3 (2:1)

85 Sebastian Rafetseder 4:3

68 Elvis Bozicevic 3:3

55 Marcel Varsanyi 3:2

47 Sebastian Rafetseder 3:1

20 Asim Zec 2:1

8 Darijo Bradaric 1:1

3 Robert Fiala 1:0

