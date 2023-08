TSV Grein deklassiert ASK Kematen

Details Samstag, 12. August 2023 00:07

Gebietsliga West: Der TSV Meisl Grein empfing zum Auftakt der neuen Saison in der Gebietsliga West den ASK Kematen vor rund 200 fußballbegeisterten Fans, die dabei voll auf ihre Kosten kamen. Beim TSV Grein holte sich der ASK Kematen eine 0:6-Schlappe ab.

In den ersten Minuten gestalteten die beiden Teams das Spiel ausgeglichen. 200 Zuschauer sahen, wie Adam Meszaros nach 21 Minuten einen Schuss abstauben konnte und das 1:0 für den TSV Meisl Grein markierte. Kematen brauchte den Ausgleich, aber die Führung des TSV Grein hatte bis zur Pause Bestand.

Hattrick! Szabo nach der Pause gnadenlos

Es waren gerademal 180 Sekunden gespielt, als die Gastgeber wieder jubeln durften. Marcel Tenschert versenkte die Kugel zum 2:0 für den TSV Meisl Grein (48.). Marek Szabo sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:0 (60./76./89.) aus der Perspektive des Heimteams. In der Nachspielzeit besserte Meszaros seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den TSV Grein erzielte. Am Ende feierte der TSV Grein einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen den ASK Metran Kematen kam der TSV Meisl Grein zu einem verdienten Sieg.

Der TSV Meisl Grein tritt am kommenden Samstag bei der ASV Statzendorf an, der ASK Kematen empfängt am selben Tag den ATSV Schönfeld/T.

Gebietsliga West: TSV Meisl Grein – ASK Metran Kematen, 6:0 (1:0)

93 Adam Meszaros 6:0

89 Marek Szabo 5:0

76 Marek Szabo 4:0

60 Marek Szabo 3:0

48 Marcel Tenschert 2:0

21 Adam Meszaros 1:0

