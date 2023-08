Souveräner Dreier von Loosdorf gegen Blindenmarkt

Details Samstag, 19. August 2023 00:02

Gebietsliga West: 285 Besucher kamen nach Loosdorf um das Spiel des ASK Loosdorf gegen den sV Blindenmarkt zu verfolgen. Der ASK Loosdorf hat sich gegen den SV Union Raika Blindenmarkt mit 3:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie, in der beide Teams die Kontrolle erkämpfen wollten. In Minute 26 wurde den Heimsichen ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Hemad Akbari, nach Hereingabe von Lukas Herbst, vor 285 Zuschauern erfolgreich war. Der ASK Loosdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Entscheidung kurz nach Wiederbeginn

Ein Eckball fand den Weg zu Fabian Haberl und der versenkte die Kugel per Kopf zum 2:0 für den Gastgeber (50.). Nur drei MInuten später war das Spiel entschieden, als Dominik Gulas Michael Henickl ideal bediente. Dieser brachte Loosdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (53.). Praktisch im Gegenzug trafen die Gäste nur die Stange (54.).

Die Heimischen in der zweiten Halbzeit doch spielerisch überlegen, die Gäste noch immer am Drücker mit der einen oder anderen Möglichkeit. Mathias Ringseis, Ticker-Reporter

Am Schluss fuhr der ASK Loosdorf gegen Blindenmarkt auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der ASK Loosdorf freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei.

24 Punkte und Platz 13 – so lautete die Ausbeute des SV Union Raika Blindenmarkt nach 26 Spielen in der vergangenen Spielzeit.

Loosdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der SG Waidhofen an. Zwei Tage später empfängt Blindenmarkt den SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Gebietsliga West: ASK Loosdorf – SV Union Raika Blindenmarkt, 3:0 (1:0)

53 Michael Henickl 3:0

50 Fabian Haberl 2:0

42 Hemad Akbari 1:0

