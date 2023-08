SG Waidhofen feiert gegen Loosdorf einen Heimsieg

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

Gebietsliga West: Etwa 300 Besucher pilgerten am Freitagabend in das Alpenstadion nach Waidhofen/Ybbs. Der ASK Loosdorf hatte am Freitag gegen die SG Waidhofen mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die Begegbung wurde durch starken Regen beeinflusst. Die Heimelf hatt zwar etwas mehr Spielanteile, doch die Gäste hielten gut mit. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Die beiden Aufsteiger bieten dem Publikum eine, wenn auch torlose, spannende erste Halbzeit. Mathias Ringseis, Ticker-Reporter

Kurz nach der Pause rettete für Loosdorf die Querlatte (48.). Praktisch im Gegenzug gingen die Gastgeber in Führung. Es war die 51. Spielminute, als WaidhofensNikolaus Obermüller per Elfmeter vor 299 Zuschauern das 1:0 erzielte. Wer glaubte, der ASK Loosdorf sei geschockt, irrte. Michael Henickl machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (54.). Haris Heremic war zur Stelle und markierte dann nach einem Freistoß per Kopf das 2:1 der SG Waidhofen (59.).

Starker Regen als Spielverderber

Nach rund 74 Minuten wurde das Spiel wegen zu starkem regen unterbrochen. Als es weiterging, konnten die Heimsichen nochmal zuschlagen. Zoran Milutinovic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den Gastgeber her (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SG Waidhofen Loosdorf 3:1.

Mit diesem Sieg zog die SG Waidhofen am ASK Loosdorf vorbei auf Platz vier. Die Gäste fielen auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Sonntag tritt SG Waidhofen beim SV Reifen Weichberger Oberndorf an, während der ASK Loosdorf zwei Tage zuvor den SCU Wallsee empfängt.

Gebietsliga West: SG Waidhofen – ASK Loosdorf, 3:1 (0:0)

87 Zoran Milutinovic 3:1

59 Haris Heremic 2:1

54 Michael Henickl 1:1

51 Nikolaus Obermueller 1:0

