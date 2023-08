Statzendorf überholt Schönfeld/T. in der Tabelle

Details Montag, 28. August 2023 00:03

Gebietsliga West: Etwa 150 Besucher pilgerten in die Tausendblum-Arena nach Schönfeld und wollten sich das Spiel der 3. Runde zwischen dem ATSV Schönfeld/T. und dem ASV Statzendorf nicht entgehen lassen. Am Sonntag begrüßte der ATSV Schönfeld/T. die ASV Statzendorf. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten des Gasts aus.

Schönfeld/T. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Rene Reiter traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die Führung hielt zumindet für eine gute halbe Stunde. Für das erste Tor von Statzendorf war Richard Vanek verantwortlich, der in der 35. Minute das 1:1 besorgte. Nur drei Minuten später gelang es den Gästen das Spiel zu drehen. Florian Kerzig war zur Stelle und markierte das 2:1 der ASV Statzendorf (38.). Wieder nur drei Minuten später hätte es beinahe erneut geklingelt, doch die Chance der Gäste wurde nicht genutzt.

Riesenchance für Statzendorf, der Ball geht knapp am langen Eck vorbei. Franz Marchat, Ticker-Reporter

Statzendorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Schlussphase gehörte den Gästen

Der ATSV Schönfeld/T. glich nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel durch einen Treffer von Philip Grubmüller aus (49.), sodass es fortan 2:2 stand. Nur einige Augenblicke später hatten die Heimischen sogar die chance wieder in Führung zu gehen. Kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde ertönte ein Elfmeterpfiff. In der 72. Minute brachte Elias Priesching den Ball vom Punkt im Netz der Gastgeber unter. In der Nachspielzeit besserte Vanek seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die ASV Statzendorf erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Statzendorf Schönfeld/T. 4:2.

Statzendorf setzt sich verdient durch, eine rassige Partie endet 2:4. Franz Marchat, Ticker-Reporter

Beim ATSV Schönfeld/T. präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Schönfeld/T. wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert der ATSV Schönfeld/T. nur noch auf Platz zehn.

Mit dem Dreier sprang die ASV Statzendorf auf den fünften Platz der Gebietsliga West.

Statzendorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zweimal die Punkte geteilt.

Am kommenden Sonntag tritt der ATSV Schönfeld/T. beim TSV Meisl Grein an, während die ASV Statzendorf einen Tag zuvor den SVU Mauer-Öhling empfängt.

Gebietsliga West: ATSV Schönfeld/T. – ASV Statzendorf, 2:4 (1:2)

91 Richard Vanek 2:4

72 Elias Priesching 2:3

49 Philip Grubmueller 2:2

38 Florian Kerzig 1:2

35 Richard Vanek 1:1

6 Rene Reiter 1:0

