Historisch: SV Eberschwang fixiert mit Schützenhilfe ersten Meistertitel und Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte!

Details Montag, 03. Juni 2024 18:55

Trotz einer Niederlage am vorletzten Spieltag fixierte der SV Eberschwang nach einer harten Saison am vergangenen Wochenende den Meistertitel. Durch das Unentschieden der Union Neukirchen/Puchkirchen und der Niederlage des SV Krenglbach sind die Mannen von Coach Günter Fischer eine Runde vor Schluss nicht mehr einzuholen – auch wenn man selbst am gestrigen Sonntag gegen den SC Offenhausen verlor. Ligaportal bat demnach den Erfolgscoach des Meisters der 1. Klasse Mitte-West zum Interview!

Ligaportal: Herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel! Was ist Ihr Fazit zur Saison?

Fischer: „Wir haben mit Eberschwang zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte einen Meistertitel eingefahren, auch das Antreten in der Bezirksliga ist eine Premiere für den Verein. Das haben uns eigentlich wenige zugetraut, im Winter haben alle gesagt, dass wir es nicht schaffen am Ende. Mich freut es daher wahnsinnig, dass wir es trotzdem geschafft haben.“

Ligaportal: Was waren am Ende die entscheidenden Faktoren für diese Errungenschaft? Was waren eure Stärken in dieser Saison?

Fischer: „Wir waren gegenüber dem Herbst fast verletzungsfrei. Wir konnten im Frühjahr fast immer aus dem Vollen schöpfen, das war denke ich der ausschlaggebende Grund. Die körperliche Fitness war mit eine unserer größten Stärken, wir waren da sicher sehr stark in dieser Liga. Zudem hatten wir eine total starke Defensive – wir haben im Schnitt pro Spiel nur ein Tor kassiert.“

Ligaportal: Wie läuft die Kaderplanung für die kommende Saison, wird es Veränderungen geben?

Fischer: „Wir werden uns auf jeden Fall verstärken, es ist aber noch nichts fix. Der Kader wird auch ein wenig größer. Aktuell kann ich dazu aber noch nichts sagen.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch in der Bezirksliga vor?

Fischer: „Unser Ziel ist absolut der Klassenerhalt. Wir streben keine genaue Platzierung an, wir wollen nur oben bleiben. Eberschwang war noch nie in der Bezirksliga, das wollen wir natürlich länger genießen.“

Fotocredit: SV Eberschwang

