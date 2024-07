Gestärkt für die Zukunft: ATSV Zipf möchte zweites Jahr in der 1. Klasse Mitte-West erfolgreicher gestalten

Details Sonntag, 07. Juli 2024 21:12

Der ATSV Zipf ist nach einem Klassenwechsel von der 1. Klasse Süd in die 1. Klasse Mitte-West zu Beginn der Saison mit einer unangenehmen Realität konfrontiert worden: Man startete keineswegs wie erwartet in die Spielzeit und rutschte direkt in die Abstiegszone, aus der man sich aber auch relativ rasch entfernen konnte und letztlich nach einem grundsoliden Frühjahr am Ende auf Platz neun landete. Nach einer ersten "Probe-Spielzeit" will man nun den nächsten Schritt machen, verlautbarte Sektionsleiter Klaus Brandt im Gespräch mit Ligaportal.

Ligaportal: Ihr habt die erste Saison in der neuen Liga nun hinter euch. Wie bewerten Sie das Abschneiden?

Brandt: „Mit dem Endresultat waren wir dann prinzipiell zufrieden, das passt. Wir hatten einen schwierigen Start, weil in der 1. Mitte-West etwas anders gespielt wird als in der 1. Klasse Süd. Mit der Zeit kamen wir dann etwas besser in die Gänge und haben die Spielweise verstanden. Daraufhin haben wir einen zufriedenstellenden Frühling gespielt.“

Ligaportal: Was hat sich nun in der Übertrittszeit bei euch getan?

Brandt: „Wir haben drei Spieler aus Straßwalchen geholt: Manuel Gerbl, Fabian Bergschober und mit Stefan Burger einen Tormann. Dann haben wir auch Julian Nöhmer zurückgeholt vom UFC Attergau, der war jetzt zwei Jahre leihweise dort. Philipp Hufnagl von der Union Gschwandt 1b wechselt ebenso zu uns, Tobias Sattlegger kommt von Waldzell zu uns, hat aber ein Jahr nicht gespielt und wird versuchen, über die 1b seinen Weg in die Kampfmannschaft zurückzufinden. Abgänge haben wir keine, bei einem Spieler ist noch offen, ob er seine Karriere beendet.“

Ligaportal: Ihr konntet euch jetzt ein wenig an die Liga anpassen. Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Brandt: „Wir haben jetzt zwei Jahre, auch in der Süd, gegen den Abstieg gespielt. Gerade nach Corona haben wir uns ein wenig schwer getan. Jetzt ist das Ziel, so schnell wie möglich die dreißig Punkte einzufahren, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Prinzipiell schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen versuchen, guten Fußball zu spielen. Eine fixe Vorgabe gibt es nicht, vom Ziel Meister zu werden sind wir beispielsweise ganz weit weg.“

Ligaportal: Wie sieht es auf lange Sicht aus, welche Philosophie verfolgt man beim ATSV Zipf?

Brandt: „Wir haben vor einigen Jahren wieder damit gestartet, mehr für den Nachwuchs zu tun. Langfristig will man die Kids dann auch über die 1b in die Kampfmannschaft bringen. Wir werden da noch ein paar Jahre brauchen, da wir nur eine U13 und U14 haben. Wir wollen aber mit jungen eigenen Spielern aus der Umgebung eine Mannschaft stellen und attraktiven Fußball spielen.“

Ligaportal: Ist dies ein Liga-unabhängiges Ziel oder strebt man auch in den nächsten Jahren eine Klassenverbesserung an?

Brandt: „Diese Saison wollen wir schauen, was sich ergibt. Wir haben einen sehr guten Kader, das heißt aber nicht, dass die Mannschaft funktioniert. Ein dezidiertes Ziel haben wir nicht, wichtig ist aber auch auf lange Sicht, dass wir mindestens in der 1. Klasse bleiben. Das ist wichtig, damit wir die jungen Spieler halten können.“

