Nach zwei Derbysiegen in Folge herrscht gute Stimmung in Gallspach

Details Donnerstag, 26. September 2024 16:55

Mit sechs ungeschlagenen Spielen am Ende der vergangenen Saison sicherte sich der Gallspacher SK 1932 spät, aber erfolgreich, den Klassenerhalt in der 1. Klasse Mitte-West. In der aktuellen Saison startete die Mannschaft nach fünf Runden mit soliden sieben Punkten. Besonders erfreulich sind in Gallspach die beiden aufeinanderfolgenden Derbysiege, die für große Freude sorgen. Alois Wagner Obmann des Gallspacher SK gab in einem Gespräch einen Einblick in die aktuelle Lage des Vereins.

Derbysiege sorgen für positive Stimmung

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Saisonstart“, so die ersten Worte von Obmann Wagner. Sieben Punkte aus fünf Spielen und ein Torverhältnis von 13:15 sorgen in Gallspach für gute Stimmung. Nach dem Unentschieden im Auftaktspiel gegen Frankenburg verlor Gallspach die darauffolgenden zwei Begegnungen gegen Taiskirchen und Zipf deutlich. Mit nur einem Punkt im Gepäck ging das Team in die beiden Derbys, die man am Ende für sich entscheiden konnte. „Die Derbysiege gegen Gaspoltshofen und Offenhausen haben die Moral der Mannschaft enorm gestärkt. Insgesamt verläuft die Saison bisher besser als erwartet.“

Auch zum Thema Transfers äußerte sich der Obmann: „Wir hatten viele Abgänge zu verzeichnen und mussten darauf reagieren. Insgesamt haben wir acht neue Spieler verpflichtet, darunter drei bis vier sehr junge Talente. Alle Neuzugänge haben sich schnell in den Kader integriert und tragen positiv zur Mannschaft bei.“ Wagner bedauert allerdings den langfristigen Ausfall des Kapitäns Paul Straßl: „Er ist leider schon länger verletzt und wird voraussichtlich auch in naher Zukunft nicht einsatzbereit sein.“

Nachwuchsarbeit als große Priorität

„In Gallspach können wir mit der Nachwuchsarbeit sehr zufrieden sein. Wir bemühen uns stets, die jungen Talente schrittweise an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Die Einbindung der Jugendspieler ist ein wesentlicher Baustein für den zukünftigen Erfolg des Vereins. Ohne eine gute Nachwuchsarbeit ist nachhaltiger sportlicher Erfolg kaum möglich,“ betont Obmann Wagner.

Wagner blickt auch auf die bevorstehenden Partien voraus: „Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Doch wir sind mit jedem Punkt zufrieden, den wir einfahren können, da am Ende der Saison jeder Punkt entscheidend sein kann.“ Mit den kommenden Auswärtsspielen gegen Haag und Gampern stehen zwei Gegner auf dem Programm, die tabellarisch auf Augenhöhe mit Gallspach liegen. Im nächsten Heimspiel empfängt das Team von Trainer Saliu Neukirchen.

Zum Saisonziel äußert sich Wagner klar: „Unser vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt. Wir versuchen von Anfang an, uns so weit wie möglich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten, und der bisherige Saisonstart war dabei eine große Unterstützung. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass wir keine Erwartungen haben, im vorderen Tabellendrittel zu landen. Am Ende zählt für uns einzig und allein der Klassenerhalt.“

