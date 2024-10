Union Haag: Erfolgreicher Saisonstart und Engagement für die Jugend

Details Donnerstag, 03. Oktober 2024 11:19

Nach einem Aufstieg benötigen viele Mannschaften eine gewisse Zeit, um sich in der neuen Spielklasse zu etablieren. Dies gilt jedoch nicht für die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck. Mit drei Siegen und drei Niederlagen zeigt die Bilanz des Teams einen soliden Start in die 1. Klasse Mitte-West. Mit insgesamt 9 Punkten belegt die Mannschaft derzeit den 8. Tabellenplatz. Die ausgeglichene Tordifferenz von 13:13 deutet jedoch darauf hin, dass insbesondere in der Defensive noch Verbesserungspotenzial besteht. Dominik Kaltenecker, Sektionsleiter der Union Haag, stand für ein Gespräch zur Verfügung und gab einen detaillierten Einblick in den Verein.

Guter Start mit Luft nach oben

„Als Aufsteiger können wir mit dem Saisonstart einigermaßen zufrieden sein. Betrachtet man die spielerischen Leistungen in den drei Niederlagen, muss man allerdings feststellen, dass durchaus mehr Punkte möglich gewesen wären“, erläutert Kaltenecker zum Thema Saisonbeginn. „Besonders erfreulich war natürlich der Derbysieg gegen Pram, bei dem wir eine starke Leistung gezeigt haben. Insgesamt sind wir gut in die Saison gestartet, doch es gibt noch reichlich Luft nach oben.“

Auch hinsichtlich der Personalsituation zeigt sich Kaltenecker optimistisch: „Wir können sehr dankbar sein, dass uns Verletzungen bislang weitgehend verschont haben. Wir können jederzeit auf den gesamten Kader zurückgreifen, was die Arbeit für das Trainerteam natürlich enorm erleichtert.“

Das Trainerteam trägt laut Kaltenecker maßgeblich zur guten Stimmung innerhalb der Mannschaft bei: „Die Atmosphäre im Kader ist meiner Meinung nach sehr positiv. Selbst nach Niederlagen findet das Trainerteam immer die richtigen Worte, um die Spieler wieder aufzubauen. Generell verfügen wir in Haag über eine sehr gute Infrastruktur. Unsere Trainingsplätze und das Vereinsheim sind in hervorragendem Zustand, was ebenfalls dazu beiträgt, die Spieler motiviert und bei guter Laune zu halten.“

Gesichertes Mittelfeld als Ziel

„Im Nachwuchsbereich sind wir ein sehr gesunder Verein. Wir stellen von den Bambinis bis zur U15 in nahezu jeder Altersklasse eine eigene Mannschaft, was uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt“, erklärt Kaltenecker erfreut. „Ein besonderer Dank gilt dabei den vielen Trainern, die herausragende Arbeit leisten und sich mit großem Engagement einbringen. Die Jugend ist sehr motiviert, und jedes Jahr melden sich viele neue Kinder im Verein an. Zudem nutzen wir die Reservemannschaft gezielt als Sprungbrett für unsere jungen Spieler, um ihnen die Möglichkeit zu geben, im Erwachsenenfußball wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Unser Ziel ist es, möglichst viele Talente aus den eigenen Reihen in die Kampfmannschaft zu integrieren.“

Hinsichtlich der aktuellen Saison ist das Ziel in Haag klar definiert: „Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern. Ich denke, die Mannschaft hat das Potenzial, sich im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. Wichtig ist, dass wir läuferisch und kämpferisch immer bei 100 Prozent sind, denn das wird von einem Aufsteiger erwartet. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir in dieser Liga mit jedem Gegner mithalten können.“

