Union Rottenbach begeistert mit starkem Saisonstart und solider Defensive

Der bisherige Saisonverlauf sorgt in der 1.100-Einwohner-Gemeinde Rottenbach für große Freude. Die Union Rottenbach bleibt auch nach dem 7. Spieltag der 1. Klasse Mitte-West als einziges Team der Liga ungeschlagen und belegt aktuell einen starken 2. Platz. Mit nur fünf Gegentoren stellt die Mannschaft die bislang beste Defensive der gesamten Liga. Am vergangenen Wochenende feierte das Team einen 2:1-Auswärtssieg gegen den Tabellenführer Zipf. Sektionsleiter Hannes Huemer gewährte in einem Gespräch einen Einblick hinter die Kulissen in Rottenbach.

Ungeschlagener Saisonstart sorgt für Zufriedenheit

Hannes Huemer fasst den bisherigen Saisonverlauf knapp zusammen: „Der Start in diese Saison ist einfach sensationell – damit konnte keiner von uns wirklich rechnen. Wir stehen derzeit auf Platz 2 und haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Sowohl mit der Punkteausbeute als auch mit den spielerischen Leistungen kann der gesamte Verein sehr zufrieden sein.“

Ein weiterer Faktor, der zum Erfolg beiträgt, ist laut Huemer das Fehlen von Ausfällen: „Wir haben aktuell keine verletzten Spieler oder andere langfristigen Ausfälle. Das erleichtert die Arbeit natürlich enorm und hat zu diesem perfekten Saisonverlauf beigetragen.“

Dass dieser Erfolg so vorhersehbar war, verneint der Sektionsleiter klar: „Niemand im Verein hätte erwartet, dass wir jetzt ungeschlagen dastehen. Wir haben uns erhofft, unter den Top 5 zu sein, aber dass alles so gut läuft, macht das Ganze natürlich umso schöner.“

Nachwuchsarbeit und defensive Stabilität

Auch die Nachwuchsarbeit hat in der kleinen Gemeinde einen hohen Stellenwert: „Wir haben bei den größeren Mannschaften eine Spielgemeinschaft mit Taufkirchen und Hofkirchen. Darüber hinaus stellen wir eine eigene U12 und eine U8. Wir versuchen, soweit es möglich ist, immer wieder Spieler in den Erwachsenenfußball zu integrieren. Allerdings sollte man auch nicht von den jungen Spielern Wunder erwarten.“ Zur Spielweise erklärt Huemer: „Unsere Strategie basiert auf einer stabilen Defensive. Daher agieren wir mit einer Fünferkette in der Verteidigung. Dies ist einer der Hauptgründe, warum wir derzeit die beste Defensive der Liga stellen, mit lediglich fünf Gegentoren, von denen drei aus Eckbällen resultieren. Wir lassen hinten wenig zu und versuchen, unsere Chancen über das Konterspiel zu kreieren.“ Das Ziel des Vereins bis zur Winterpause ist klar: „Man muss von Woche zu Woche und von Spiel zu Spiel schauen. Das Ziel ist, oben dran zu bleiben und nicht zu viel auf die Tabellensituation zu achten. Am Ende der Saison streben wir einen soliden, gesicherten Mittelfeldplatz an, idealerweise unter den Top 5. Der Aufstieg ist jedoch bislang noch kein Thema.“

