1. Klasse Mitte-West: "Experten-Tabelle" - Union Taufkirchen/Trattnach bestätigt Herbstmeistertitel

Details Mittwoch, 01. Januar 2020 14:15

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Mitte-West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Union Taufkirchen/Trattnach eroberte in souveräner Manier den Herbstmeistertitel, auch die Experten tippten die Paschinger-Elf auf den Liga-Thron. Dahinter zeigt die "Experten-Tabelle" jedoch ein komplett anderes Bild. Die Union Haag/Hausruck und der SV Krenglbach, im Herbst nur auf den Plätzen sieben und acht zu finden, landeten am zweiten und dritten Rang. Der Dritte aus Pram hingegen kam nur als Sechster ins Ziel, während für Vize-Herbstmeister UFC Peterskirchen gar nur der siebente Platz heraussprang. Auch das Ende der Tabelle sieht anders aus. Schlusslicht ESV Wels kam als Elfter ins Ziel, die "Rote Laterne" leuchtet hingegen in Meggenhofen.

Expertentipps:

Runde 1 - Ernst Rohrhuber, Sportchef ASK Blaue Elf Wels

Runde 2 - Stephan Zweimüller, Sektionsleiter SV Hohenzell

Runde 3 - Walter Heigl, Obmann Union Haag/Hausruck

Runde 4 - Peter Nobis, Trainer Union Rottenbach

Runde 5 - Roland Ulrich, Trainer Union Meggenhofen

Runde 6 - Bela Hegedüs, Trainer SV Pram

Runde 7 - Norbert Petershofer, Trainer UFC Peterskirchen/Andrichsfurt

Runde 8 - Nedzad Zukic, Ex-Trainer ESV Wels

Runde 9 - Roland Brandstätter, Sektionsleiter SV Eberschwang

Runde 10 - Bojan Markovic, Spielertrainer SK Gallspach

Runde 11 - Bernhard Berger, Sektionsleiter SV Kallham

Runde 12 - Thomas Ecker, Sektionsleiter Union Taufkirchen/Trattnach

Runde 13 - Gerhard Lengauer, Trainer SV Krenglbach

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) Union Taufkirchen/Trattnach 29 (31) Punkte 25-11 Tore

2. (07) Union Haag/Hausruck 27 (19) 24-12

3. (08) SV Krenglbach 21 (18) 19-15

4. (11) SK Gallspach 19 (14) 19-16

5. (05) SV Kallham 19 (20) 18-17

6. (03) SV Pram 19 (24) 19-19

7. (02) UFC Peterskirchen 18 (26) 19-17

8. (09) ASK Blaue Elf Wels 18 (18) 18-19

9. (06) SV Eberschwang 16 (19) 18-19

10. (04) SV Hohenzell 15 (21) 17-18

11. (14) ESV Wels 15 ( 7) 17-22

12. (12) Union Rottenbach 14 (13) 14-19

13. (10) SC Offenhausen 10 (15) 15-23

14. (13) Union Meggenhofen 6 (12) 8-23

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten