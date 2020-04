Union Rottenbach: "Der Verband sollte die Statuten ändern und der neuen Situation anpassen"

Details Montag, 13. April 2020 14:12

Die Union Rottenbach absolvierte eine holprige Hinrunde, kam nur als Zwölfter ins Ziel und überwinterte in der 1. Klasse Mitte-West am Relegationsplatz. Unter Neo-Trainer Hannes Keplinger nahm sich die Union für die entscheidende Phase der Meisterschaft viel vor und wollte das rettende Ufer erreichen, aufgrund der Corona-Pandemie musste der Spielbetrieb aber auch in Rottenbach eingestellt werden. "Jeder muss sich an die geltenden Regeln halten, um die Krise ehestmöglich bewältigen zu können", erklärt Sektionsleiter Hannes Huemer.

"Der ÖFB muss auch nach Lösungen suchen, die bislang nicht vorgesehen waren"

"Da an ein Spielen derzeit nicht zu denken ist, wäre ein Abbruch der Saison keine Überraschung. In diesem Fall ist die Annullierung der Meisterschaft naheliegend. Zum einen ist diese Möglichkeit in den Statuten verankert, und zum anderen wäre diese Entscheidung aufgrund der aktuellen Tabellensituation für uns nicht die schlechteste", so Huemer. "Es gibt aber auch andere Optionen. In einer Zeit, in der ständig neue Gesetze in Kraft treten bzw. Bestimmungen geändert werden, sollte es auch möglich sein, dass der Verband die Statuten ändert und der aktuellen Situation anpasst. Bei einer Pandemie müssen bekanntlich Maßnahmen gesetzt werden, demzufolge muss der ÖFB auch nach Lösungen suchen bzw. Entscheidungen treffen, die bislang nicht vorgesehen waren", wünscht sich der Sektionsleiter Aktivitäten des Verbandes. "Die Entscheidungsträger müssen aber auch andere Fragen beantworten. So müssen meiner Ansicht nach bei einer Annullierung der Meisterschaft die Leihverträge storniert oder für den entsprechenden Zeitraum verlängert werden. Darüberhinaus denke ich, dass aufgrund der aktuellen Krise viele Vereine den Gürtel werden enger schnallen bzw. die Spieler ihre Forderungen herunterschrauben müssen".

Optimale Vorbereitung

Neo-Coach Keplinger konnte beim Trainingsauftakt mit Matthias Steinhofer (Lambrechten), Emanuil Metodiev (Blaue Elf Wels) sowie den Ungarn Balint Schneider drei neue Kräfte begrüßen. "Die Vorbereitung hat gezeigt, dass Keplinger in unserer Situation genau der richtige Coach ist. Es weht frischer Wind und lodert das Feuer wieder, zudem gehen die Spieler mit der richtigen Einstelliung ans Werk", ist Hannes Huemer fest davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Auch das Trainingslager in Kroatien war ein voller Erfolg. In Rovinj wurde exzellent gearbeitet, zudem sind sich Trainer und Spieler nähergekommen, hat sich die Mannschaft als verschworene Einheit präsentiert. Wir waren in den Startlöchern und bereit für die Rückrunde, das Virus hat uns jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht".,

