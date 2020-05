ASK Blaue Elf Wels: "Aufgrund der offenen Fragen ist eine seriöse Planung nicht möglich"

Details Sonntag, 10. Mai 2020 13:39

Der ASK Blaue Elf Wels blieb im Herbst unter den Erwartungen, belegte in der Hinrunde der 1. Klasse Mitte-West nur den neunten Platz und war vom "Strich" nicht allzu weit entfernt. Unter Neo-Trainer Andreas Werth nahmen sich die Messestädter für das Frühjahr viel vor und wollten in der Tabelle nach oben klettern, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison muss die Blaue Elf aber zurück an den Start. Sportchef Ernst Rohrhuber nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Ernst, wie beurteilst Du den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und wie erwartest Du die weitere Entwicklung?

"Es steht außer Frage, dass man vorsichtig sein und die gefährdeten Menschen schützen muss. Meiner Ansicht nach ist die Situation aber bei weitem nicht so dramatisch, wie sie dargestellt wird. Viele der gesetzten Maßnahmen entsprechen nicht der Verhältnismäßigkeit, zudemm war die Panikmache komplett überzogen und absolut nicht notwendig".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Kannst Du diese Entscheidung nachvollziehen oder hättest Du eine andere Option gewählt?

"Aufgrund der außergewöhnlichen Situation hat der ÖFB einen richtigen Beschluss gefasst. Die Herbstmeister bzw. Aufstiegsaspiranten sowie jene Vereine, die im Winter investiert haben, hat die Entscheidung hart getroffen. Auch wir haben investiert, waren von der Qualität unseres Kaders überzeugt und wollten einer anständige Rückrunde spielen".

Kannst Du nachvollziehen, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Fortsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drübergefahren ist?

"Ja, absolut. Denn bei den Bundesligaklubs geht es um Arbeitsplätze bzw. Verträge. Man muss sich aber auch um den Amateur-Bereich kümmern, denn auch hier steht bei etlichen Vereinen die Existenz am Spiel. Unser Klub ist aber gut aufgestellt und verspürt keine Existenzangst".

Freut Dich die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll?

"Ein Training unter den derzeitigen Bestimmungen macht keinen Sinn und hat mit Fußball nicht viel zu tunn. Aufgrund der Haftungspflicht der Vereine werden wir am kommenden Donnerstag in einer Sitzung die weitere Vorgehensweise besprechen".

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Aus heutiger Sicht nicht und glaube, dass der Ball erst im Frühjahr wieder rollen wird. Ebenso wie viele andere Vereine vermissen auch wir in dieser ungemein schwierigen Situation die Unterstützung des ÖFB bzw. OÖFV. Die Klubs werden über den aktuellen Stand nicht am Laufenden gehalten, erhalten weder Informationen, noch Antworten auf offene Fragen".

Wie ist die aktuelle Situation in Deinem Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Aufgrund der offenen Fagen ist eine seriöse Planung nicht möglich. Keiner weiß, ob bzw. wann das Transferfenster im Sommer geöffnet wird. Viele Vereine sind zurecht der Ansicht, dass es im Sommer eigentlich keine Transferzeit geben dürfte. Denn die letzte war im Winter, seither wurde nicht gespielt und demach ist diese Transferzeit nach wie vor wirksam und gültig. Auch wenn hinter dem einen oder anderen Spieler ein Fragezeichen steht, verfügen wir nach den Investitionen im Winter über einen starken Kader".

