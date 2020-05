SV Krenglbach: "Im Sommer sind ein, zwei Zugänge und ebenso viele Abgänge möglich"

Details Samstag, 30. Mai 2020 12:10

Der SV Krenglbach absolvierte in der 1. Klasse Mitte-West in Summe eine solide Hinrunde, als Achter überwinterte die Lengauer-Elf jedoch in unteren Hälfte der Tabelle und war vom "Strich" nicht allzu weit entfernt. Der SVK eroberte 2019 den "Frühjahrs-Meistertitel" und nahm sich auch für die geplante Rückrunde viel vor, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Krenglbacher aber ein jähes Ende.

"Hätte mich mit einer Punktemitnahme anfreunden können"

"Zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich mit den möglichen Szenarien beschäftigt und hätte mich mit der Option, die Punkte mitzunehmen, anfreunden können, zumal diese Lösung vermutlich die fairste gewesen wäre. Ich habe jedoch den Beschluss des ÖFB-Präsidiums erwartet und kann mit der Annullierung der Saison auch gut leben, zumal aufgrund unserer Präsenz in der Mitte der Tabelle, die Situation nicht ungefährlich war", erklärt Trainer Gerhard Lengauer. "Grundsätzlich waren wir aber bemüht, eine ähnlich starke Rückrunde zu spielen wie im letzten Jahr, das Corona-Virus ist uns jedoch in die Quere gekommen".

"Die Spieler ziehen voll mit"

In Krenglbach rollt seit 19. Mai der Ball wieder. "Wir haben in der letzten Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und planen vorerst zwei wöchentliche Einheiten. Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen ist das Training nicht immer lustig, aber die Spieler ziehen voll mit und arbeiten intensiv. Für alle Vereine bzw. Mannschaften ist die aktuelle Situation ungemein schwierig. So waren bei unserem ersten Training rund 30 Spieler anwesend, demzufolge war und ist es nicht einfach, die Gruppen einzuteilen und entsprechend zu trainieren. Aber nach der langen Pause geht es vor allem darum, dass sich die Kicker wieder sehen und die sozialen Kontakte pflegen", so Lengauer.

Mögliche Kaderveränderung

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung und der positiven Signale geht man auch in Krenglbach von einem planmäßigen Start der neuen Saison aus. "Wir sind optimistisch und glauben, dass es im Herbst wieder losgeht. Damit wieder um Meisterschaftspunkte gekämpft werden kann, müssen aber auch die letzten Bestimmungen fallen", hofft der Coach, dass die Regierung weitere Maßnahmen außer Kraft setzt. Seit geraumer Zeit ist der SV mit der Personalplanung beschäftigt. "Im Sommer wird sich vermutlich nicht allzu viel tun. Aus heutiger Sicht sind ein, zwei Zugänge und ebenso viele Abgänge möglich. Auch meine weitere Tätigkeit ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation muss über eine mögliche Vertragsverlängerung das eine oder andere Gespräch geführt werden". meint Gerhard Lengauer.

