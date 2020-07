SV Hohenzell: "Wollen uns in der oberen Tabellenregion etablieren"

Details Montag, 13. Juli 2020 17:07

Der SV Hohenzell kam in der letzten Hinrunde der 1. Klasse Mitte-West immer besser in Schwung und wollte den guten Lauf im Frühjahr fortsetzen, die Corona-Pandemie verhinderte im Frühjahr aber auch im Innviertel einen Kampf um Punkte. Die Sickinger-Elf möchte sich in der neuen Saison ordentlich präsentieren, sich im Vorderfeld der Tabelle positionieren und liebäugelt mit einem Mitmischen im Aufstiegskampf.

Intensives Training

Nach der Öffnung der Sportplätze wurde auch in Hohenzell zunächst mit Abstand trainiert. "Trotz der strengen Vorgaben war einiges möglich. Die Spieler haben intensiv gearbeitet und voll mitgezogen. Nach einer zweiwöchigen Pause sind wir am vergangenen Freitag in die Vorbereitung gestartet und bestreiten am kommenden Freitag gegen Burgkirchen das erste Testspiel", erklärt Trainer Werner Sickinger, der auch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt. "Wir haben auch im Mai und Juni viel getan, aber ein normales Training macht einfach mehr Spaß und ist zudem sinnvoll und zielführend".

Zwei Routiniers stehen nicht mehr zur Verfügung

Zwei Routiniers sind nicht mehr dabei. Josef Bögl, der dem Kader nicht mehr wirklich angehörte, kehrt nach Haag/Hausruck zurück und schwingt an seiner alten Wirkungsstätte wieder das Trainerzepter. Andreas Keil wollte seine Karriere bereits im letzten Winter beenden und hat die Schuhe nun endgültig an den Nagel gehängt. "Da wir über einen ordentlichen Kader und eine junge Mannschaft mit reichlich Potenzial verfügen, haben wir uns um Verstärkungen nicht wirklich umgesehen und werden auch in den letzten Tagen der Übertrittszeit keine Transfers tätigen", ist der Coach mit seinem Personal zufrieden.

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Die Innviertler standen in der abgebrochenen Saison am vierten Platz und wollen auch in der neuen Meisterschaft eine ähnlich gute Rolle spielen. "In der letzten Saison haben wir nach einem klassischen Fehlstart Fahrt aufgenommen und wollen jetzt dort fortsetzen, wo wir im vergangenen Herbst aufgehört haben. Wir wollen uns in der oberen Tabellenregion etablieren und so weit vorne wie möglich mitmischen", so Sickinger. "Auch wenn der Aufstieg kein erklärtes Saisonziel ist, trauen wir uns einiges zu und möchten eine gewichtige Rolle spielen. Einen Aufstieg kann man aber nicht planen, der muss passieren. Wir blicken in der Tabelle grundsätzlich nach oben und haben nicht vor, nach unten zu schauen".

Transferliste

Testspiele-Übersicht

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten