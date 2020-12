1. Klasse Mitte-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Lukas Sturm (UFC PTA)

Endergebnis:



1. Lukas Sturm (UFC PTA / 1582 Stimmen)

2. Anes Sadikovic (Taufkirchen/Tratt. / 1021 Stimmen)

3. Rasim Daudbasic (SV Pram / 713 Stimmen)

4. Manuel Wiesner (SV Pram / 629 Stimmen)

5. Valon Hyseni (ESV Wels / 554 Stimmen)

6. Matej Zulj (Blaue Elf Wels / 420 Stimmen)

6. Christoph Lauber (Blaue Elf Wels / 420 Stimmen)

7. Michael Stüber (SV Hohenzell / 325 Stimmen)

8. Hidayet Bulut (ESV Wels / 295 Stimmen)

9. Josef Bögl (Haag/Hausruck / 232 Stimmen)