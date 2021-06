SV Eberschwang: Klassenerhalt als klares Ziel

Details Sonntag, 27. Juni 2021 17:59

Der SV Eberschwang entging im vergangenen Herbst der Abstiegszone der 1. Klasse Mitte-West nur hauchdünn. Lediglich ein Zähler trennte den SV vom ersten rot eingefärbten Tabellenrang. Nach der doch sehr langen Pause aufgrund der Pandemie und dem damit verbundenen Abbruch der vorherigen Meisterschaft möchte man nun aber den Blick wieder etwas nach oben richten und vor einer ruhigen neuen Saison stehen. Ligaportal.at sprach mit Roland Brandstätter, dem sportlichen Leiter des SV Eberschwang.

Ligaportal: Mittlerweile wird am Transfermarkt schon wieder einiges vermeldet. Gab es bei euch schon Veränderungen?

Brandstätter: „Wir haben aktuell nur einen fixen Abgang zu vermelden, wechselt Adam Fekete zu Ligakonkurrent Taufkirchen. Ansonsten gibt es noch nichts Konkretes zu vermelden. Wir gehen davon aus, dass es bei einem Abgang bleiben wird, erwarten jedoch noch ein oder zwei Neuzugänge. Aktuell befinden wir uns aber erst in Gesprächen, insofern kann ich noch keine Namen nennen. Es ist aber möglich, dass in nächster Zeit zwei ausländische Offensivspieler zu uns kommen werden.“

Ligaportal: Habt ihr die Saisonvorbereitung schon in Angriff genommen?

Brandstätter: „Ja, wir sind seit 20. Mai zurück auf dem Trainingsplatz und werden bis Saisonstart auch durchwegs trainieren. Wir haben ja im vergangenen Herbst, zwei Runden vor Schluss, einen Trainerwechsel vollzogen, folglich möchten wir die Zeit nun nutzen, um das Verhältnis zwischen Spielern und Trainern weiter zu festigen und unserem neuen Übungsleiter die Möglichkeit geben, alle Spieler besser kennen zu lernen. Die Spieler sind ebenso motiviert und freuen sich über jedes Training, deswegen passt das so ganz gut. Gestern hatten wir zudem unser erstes Spiel, holten gegen Altmünster ein 1:1.“

Ligaportal: Welchen Eindruck konnten Sie vom Fitnesszustand der Mannschaft gewinnen?

Brandstätter: „Schwierig zu beurteilen, nachdem über ein halbes Jahr kein Mannschaftstraining stattgefunden hat. Wir haben im Frühjahr den Spielern vertraut, dass sie sich selbst fit halten, haben keine Trainingspläne ausgegeben. Das haben die Spieler bestätigt, gibt es eigentlich keine Ausreißer und präsentiert sich die Mannschaft in einem tadellosen Zustand. Dass es nun gilt, sich an die „neuen“ Umgebungen wieder zu gewöhnen ist klar, das bringt an in den knapp drei Monaten bis Start aber auf jeden Fall hin.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man in die neue Spielzeit?

Brandstätter: „Das Ziel wird bleiben, dass wir die Klasse halten wollen. Uns taugt es richtig gut in dieser Liga, wir haben sehr coole Vereine in dieser Liga, vor allem auch attraktive Gegner, da wollen wir nicht weg. Es wird sicher wieder nicht einfach, aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine ordentliche Saison spielen werden.“