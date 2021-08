Ambitionierter SC Offenhausen bleibt ungeschlagen

Details Sonntag, 29. August 2021 20:05

Der Start in die neue Saison war aus Sicht vom SC Offenhausen geglückt. Aus drei Spielen holte die Mannschaft von Ermin Kuric sieben Zähler und weilt nach Runde drei der 1. Klasse Mitte-West auf dem zweiten Tabellenrang. Der Gegner aus Eberschwang tat sich in der neuen Saison noch schwer, so warteten die Gäste nach zwei Punkteteilungen immernoch auf den ersten Saisonsieg.

Traumstart für die Gastgeber

Die Hausherren versuchten von Anfang an das Tempo vorzugeben, und es gelang ihnen auch: bereits in der dritten Minute wird Mario Lindinger auf die Reise geschickt und bringt einen Stanglpass in die Mitte, wo Samuel Starzengruber lauerte und zur Führung vollstreckte. Der zweite Tagestreffer ließ nicht lange auf sich warten, so verwertete Hauke Pahl diesmal nach erneuter Hereingabe von der rechten Seite zum 2:0. Nun war der SV Eberschwang komplett von der Rolle, in der 18. Spielminute nutzte Offenhausen die schwache linke Seite der Gäste abermals aus, Lukas Roithner wird diesmal auf der rechten Seite in Szene gesetzt, tanzt seinen Gegenspieler gekonnt aus und befördert das Leder ins lange Eck, 3:0.

Offenhausen zieht sich zurück - Anschlusstreffer von Mayr

Trotz frühem Rückstand fingen sich die Gäste wieder, die Partie wurde zunehmend ausgeglichener. In Minute 36 dann der Anschlusstreffer: nach einer Flanke von links nimmt Fabian Mayr das Spielgerät Volley und markiert das 1:3 vor der Pause (36.). Nach dem Pausentee sahen die 90 angereisten Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe. Zum Leid der Fans versprach Durchgang zwei keine nennenswerten Highlights. Offenhausen ruhte sich auf der Führung aus und versuchte diese zu verwalten, während sich Eberschwang schwer tat bei suboptimalen Platzverhältnissen gefährliche Torchancen zu kreieren. Somit fuhren die Hausherren dank einer starken Anfangsphase einen ungefährdeten 3:1 Sieg über den SV Eberschwang ein.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Heppner (Sportlicher Leiter SC Offenhausen):

„Wir sind froh die Punkte mitzunehmen. Sieben Zähler aus drei Spielen, trotz unseres derzeitigen Verletzungspechs, zu verbuchen ist für uns mehr als zufriedenstellend. Wir haben es uns nicht leicht vorgestellt, ist es auch nicht aber wir haben die Ausfälle sehr gut kompensiert. Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit der derzeitigen Situation und der Mannschaft und hoffen, dass wir die Leistung und den Enthusiasmus mitnehmen können in die nächsten Runden."

Die Besten:

SC Offenhausen: Wiesinger Bernd (IV), Hauke Pahl (ZM)

