ESV Wels gelingt furioses Last-Minute Comeback bei neun-Tore-Spektakel

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:44

Der SV Kallham und der ESV Wels lieferten sich in der zehnten Runde der 1. Klasse Mitte-West einen offenen Schlagabtausch. 100 Zuschauer bekamen in der GASTRO PROFI Arena Kallham alles geboten was das Fußballherz begehrt. Schlussendlich gelang den Welsern ein fulminantes Comeback inklusive Last-Minute 5:4-Siegtreffer.

Beide Mannschaften von Anfang an mit offenem Visier

Der erste Tagestreffer gelang den Gästen, nach Flanke von Dino Begic war Admir Music zur Stelle und brachte die Mittermayr-Elf früh in Führung (5.). Diese hielt jedoch nicht lange, der SV Kallham ließ sich vom frühen Rückschlag nicht beirren und riss die Kontrolle über das Spielgeschehen prompt an sich. Durch Tore von Balazs Czibere (9.) und Gergö Istvan Olajos (11.) drehten die Hausherren das Spiel bereits kurz nach dem Music-Treffer. Benjamin Hasanovic legte kurz darauf noch einen drauf und stellte auf 3:1, die Welser waren vor allem Defensiv in dieser Phase des Spiels komplett von der Rolle. Kurz vor dem Seitenwechsel, nochmal ein Lebenszeichen des ESV Wels: Sanel Huskaric fasste sich ein Herz und zog aus etwa 16 Metern ab und sorgte für den Anschlusstreffer.

Joker Serbest wird zum Last-Minute Held bei furiosem Welser Comeback

Kurz nach Wiederanpfiff, genauer gesagt schon 60 Sekunden danach, mussten die Welser ein weiteres Gegentor einstecken - Gergö Istvan Olajos war erneut zur Stelle und markierte bereits seinen zweiten Streich. Die Partie schien entschieden, Kallham war die klar bessere Mannschaft und hatte eine zwei-Tore-Führung im Rücken - doch zum Pech der Gastgeber schreibt der Fußball manchmal seine eigenen Geschichten. Niklas Grabmann stand nach einem Stanglpass von Muris Midzic goldrichtig und netzte aus kurzer Distanz zum 4:3-Anschlusstreffer ein (73.). Als womöglich viele schon glaubten die drei Punkte bleiben in Kallham, schlug Midzic diesmal als Torschütze zu und brachte der Gastmannschaft den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Und die Partie war noch lange nicht entschieden, die Gäste drückten und versuchten mit aller Kraft den Siegtreffer zu erzielen. Dies gelang spät, aber doch: der eingewechselte Sercan Serbest vernaschte einen Gegenspieler und schob das Spielgerät eiskalt ins gegnerische Netz (94.) - 5:4-Endstand aus Sicht des ESV Wels, und was für ein Comeback!

Stimme zum Spiel

Edvin Kuric (Sektionsleiter ESV Wels):

„In der ersten Halbzeit war ich nicht glücklich über die Leistung der Mannschaft, dafür war ich mit dem Auftreten in der zweiten Hälfte wirklich zufrieden. Wir haben dann Charakter gezeigt, als Mannschaft gespielt und verdient den Sieg nach Hause geholt.“

Die Besten:

SV Kallham: Mehmet Görü (ZM)

ESV Wels: Muris Midzic (ZOM), Sanel Huskaric (ZDM/IV), Endrit Haliti (ST)

