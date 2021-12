,,Ehrlich gesagt hätten wir es nicht so erwartet.‘‘ - Ernst Rohrhuber, sportlicher Leiter des ASK Blau-Elf Wels, im Interview mit Ligaportal

Details Dienstag, 28. Dezember 2021 17:24

Zweimal wurde die laufende Saison abgebrochen. 2019/20 stand man noch am 6. Platz, 2020/21 grüßte man von der Spitze. Auch dieses Jahr mischt der ASK Blau-Elf Wels wieder im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga mit. Gemeinsam mit Ernst Rohrhuber, sportlicher Leiter des Vereins, sprechen wir über die Hinrunde.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Rohrhuber: ,,Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit der Hinrunde. Ehrlich gesagt hätten wir es nicht so erwartet. Rückblickend war es ein sehr spannender Herbst und die Liga ist so ausgeglichen. Ich denke mit dieser Leistung geht der 3. Tabellenplatz in Ordnung.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Rohrhuber: ,,Ich denke, dass die Liga zu 80% wieder abgebrochen wird. Mit der 2G-Regel bin ich mir auch noch sehr unsicher, wie das im Hobbybereich umgesetzt wird.‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft in der Winterpause fit?

Rohrhuber: ,,Aktuell haben sie noch Pause. Ich denke 7 Wochen Vorbereitung reichen,, um die Jungs wieder vollkommen auf Temperatur zu bringen ‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Rohrhuber: ,,Es gibt vier Anwärter für den Aufstieg. Es wird sehr spannend, wer am Ende das Rennen machen wird.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Rohrhuber: ,,Wenn wir die Saison auf einem der ersten drei Tabellenplätze abschließen, wäre schön.‘‘

