1. Klasse Mitte-West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Michael Briglauer (SV Kallham)

Endergebnis:

1. Michael Briglauer (SV Kallham / 3298 Stimmen)

2. Tobias Kallinger (SV Hohenzell / 1214 Stimmen)

3. Manuel Weinzierl (SC Offenhausen / 1137 Stimmen)

4. Christoph Wilflingseder (SV Hohenzell / 1087 Stimmen)

5. Mehmet Görü (SV Kallham / 798 Stimmen)

6. Muris Midzic (ESV Wels / 671 Stimmen)

7. Emanuel Mayerhuber (SV Krenglbach / 623 Stimmen)

8. Justin Schmitzberger (SV Krenglbach / 494 Stimmen)

9. Bernd Wiesinger (SC Offenhausen / 476 Stimmen)

10. Adem Kandzic (ESV Wels / 349 Stimmen)