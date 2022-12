Gallspacher SK: "Wollen im Frühjahr Wirbel machen"

Details Samstag, 17. Dezember 2022 13:40

Nach einer mäßigen Rückrunde kam der Gallspacher SK in der vergangenen Saison als Vierter ins Ziel. Unter der Leitung von Coach Ilir Saliu, der im Frühjahr gemeinsam mit Rene Klaras das Zepter geschwungen hatte und seit Sommer als Chef-Trainer die Verantwortung trägt, sind die Hausruckviertler auch in der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Mitte-West im Vorderfeld der Tabelle präsent, beendeten die Hinrunde am dritten Rang und überwintern in Lauerstellung. "Da im Sommer der Kader durchgemischt wurde und praktisch eine neue Mannschaft geformt werden musste, haben wir damals nicht gewusst, in welche Richtung es gehen kann. Aber nach einer gelungenen Vorbereitung ist es im Herbst in Summe ausgezeichnet gelaufen und bin unheimlich stolz auf die Mannschaft", so Saliu.

Debakel gegen Herbstmeister, aber bärenstarker Endspurt

Nach einem Auftaktsieg gegen Kallham geriet der SK beim späteren Herbstmeister, ESV Wels, mit 0:8 böse unter die Räder und musste zwei Wochen später, beim aktuellen Schlusslicht aus Haag, eine weitere Niederlage einstecken. Mit zunehmendem Saisonverlauf fanden die Kicker aus dem Bezirk Grieskirchen zur nötigen Konstanz, absolvierten einen bärenstarken Endspurt und verabschiedeten sich mit vier Siegen am Stück in die Winterpause. "Aufgrund der massiven Veränderungen hat es eine Zeitlang gedauert, zu einer gewissen Stabilität zu finden, dann ist es aber super gelaufen und blicken auf einen ordentlichen Herbst zurück", ist der Coach mit dem Abschneiden überaus zufrieden.

Enorme Heimstärke

Der Drittplatzierte fuhr in der Fremde drei "Dreier" ein und konnte von sechs Heimspielen fünf gewinnen. "Wir freuen uns über die enorme Heimstärke, in der Fremde ist aber Luft nach oben vorhanden. Doch am Ende der Hinrunde waren wir auch auswärts sehr stark. Vor der Saison konnten wir die Leistungsstärke nicht wirklich einschätzen, umso größer ist die Freude über die ausgezeichnete Hinrunde", meint Ilir Saliu, der mit seinen Mannen als einziges Team der Liga mit dem Gegner kein einziges Mal die Punkte teilen musste. "Wir haben gewonnen oder verloren. Hätten wir bei der einen oder anderen Niederlage ein Unentschieden erreicht, wären wir vorne sogar noch näher drangewesen". Jeweils drei Mannschaften durften sich über mehr Treffer freuen - Nikola Georgiev zeichnete für neun der 26 SK-Tore verantwortlich - bzw. kassierten weniger Gegentore.

Keine Transfers

In der Winterpause müssen die Kicker ein strammes Heim-Programm absolvieren, ehe am 27. Januar die Vorbereitung startet. Die Hausruckviertler verzichten in der Aufbauzeit auf ein Trainingslager in der Ferne, dafür steht auf der eigenen Anlage ein intensives Trainings-Wochenende auf dem Programm. Beim Trainingsauftakt wird der 39-jährige Übungsleiter das bewährte Personal antreffen. "Die Spieler haben hart gearbeitet, eine starke Performance abgeliefert und es sich somit verdient, dass man ihnen weiterhin das Vertrauen schenkt. Auch wenn der Kader nicht der größte ist, verzichten wir im Winter auf Verstärkungen", erwartet Ilir Saliu weder Zu- noch Abgänge.

Präsenz im Aufstiegskampf erhofft

Da auf den Herbstmeister sowie den Zweitplatzierten nur wenige Punkte fehlen, liebäugeln die Gallspacher insgeheim mit einer intensiven Präsenz im Aufstiegskampf. "In erster Linie geht es darum, an die starken Leistungen vom Herbst anzuknüpfen und gut durch das Frühjahr zu kommen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und denke, dass wir auch in der zweiten Meisterschaftshälfte eine gute Rolle spielen können. Wir wollen im Frühjahr Wirbel machen und die Top-Teams wenn möglich unter Druck setzen", so Saliu. "Wir werden weiterhin hart arbeiten, nicht locker lassen und wollen bis zum Schluss vorne mitmischen. Zudem wäre auch der zweite Platz bzw. eine mögliche Relegation überaus interessant".