ASK Blaue Elf Wels: "Müssen Auswärtsschwäche ablegen"

In der jüngeren Vergangenheit war der ASK Blaue Elf Wels zumeist im Vorderfeld der Tabelle präsent und kam auch in der vergangenen Saison als Dritter ins Ziel. In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Mitte-West zeigte in der Messestadt der Pfeil aber des Öfteren nicht in die gewünschte Richtung, weshalb es für die Mannen von Trainer Andreas Werth, der seit rund zweieinhalb Jahren die Verantwortung trägt, im Herbst nur zum achten Platz reichte. "Die Freude darüber hält sich in Grenzen und hätten uns einiges mehr erwartet. Doch wir hatten im Herbst verletzungsbedingt und aufgrund von Sperren mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen und sind darum nicht wie erhofft in die Gänge gekommen", erklärt Sportchef Ernst Rohrhuber.

In der Fremde noch sieglos

Nach einem passablen Start - die Blaue Elf blieb in den ersten drei Runden ungeschlagen - musste die Werth-Elf am Stück drei Niederlagen einstecken und geriet ins Hintertreffen. Danach konnten die Messestädter keinen Lauf starten, von den übrigen sieben Spielen aber immerhin drei gewinnen. "Es hat von Anfang an nicht wirklich gepasst, die angesprochenen Verletzungen haben das ihre dazu beigetragen. Nach der Rückkehr auf die Viererkette ist es aber etwas besser geworden", so Rohrhuber, der sich über 15 der 16 bislang gesammelten Punkte auf eigener Anlage freuen konnte - in der Fremde warten die Welser ebenso wie Schlusslicht Haag in dieser Saison noch immer auf einen Dreier. "Da wir in der zweiten Meisterschaftshälfte gleich acht Mal in der Fremde antreten müssen, sollten wir die Auswärtsschwäche ehestmöglich ablegen. Gelingt uns das nicht, werden wir große Probleme bekommen", meint der Sportchef.

Zu viele Gegentore

Jeweils fünf Mannschaften trafen öfter ins Schwarze bzw. kassierten mehr Gegentore. "Vorne hat es ganz gut funktioniert und haben regelmäßig getroffen, mit der Performance der Defensive waren wir hingegen nicht zufrieden. Aber ein Teil der vielen Gegentore war dem Verletzungsteufel geschuldet, sind im Herbst Verteidiger immer wieder ausgefallen. Grundsätzlich sind wir unter den Erwartungen geblieben und mit der Präsenz in der Mitte der Tabelle nicht zufrieden, zumal die gefährliche Zone nicht weit entfernt ist", sagt Ernst Rohrhuber.

Auf der Suche nach Verstärkungen

Nach einem fünften Platz bei den Welser Hallen-Stadtmeisterschaften - die Blaue Elf war jedoch das beste Team aus der Messestadt - wird in der übernächsten Woche die Vorbereitung in Angriff genommen und am 5. Februar das erste Testspiel bestritten. Der Gegner am Kunstrasen im Mauth Stadion ist die Neue Heimat aus Linz. Bei diesem Match sowie in der Rückrunde wird Arlind Hamzaj nicht dabeisein. Der 27-jährige war im letzten Sommer von Bad Hall nach Wels gewechselt, schlüpft seit der Zielgeraden der Hinrunde aber nicht mehr ins Blaue-Elf-Trikot und verlässt den Klub. "Wir wollen uns im Winter verstärken und sehen uns nach je einem Defensiv- und Offensivspieler um. Bei der Suche danach sind wir derzeit aber noch jungfräulich unterwegs", spricht der Sportchef davon, noch keine möglichen Kandidaten gefunden zu haben. "Die Verletzungsmisere hat sich im Winter leider fortgesetzt. Denn bei der Hallenmeisterschaft hat sich Kapitän Christoph Lauber das Kreuzband gerissen".

"Gehen nicht davon aus, dass der Hut brennen wird"

Da für die Werth-Elf der Zug Richtung Vorderfeld der Tabelle längst abgefahren ist, geht es für die Blaue Elf im neuen Jahr zunächst darum, keine Bekanntschaft mit dem Abstiegsgespenst machen zu müssen. "Uns ist die aktuelle Tabellensituation bekannt und wissen, dass wir aufpassen müssen, gehen aber nicht davon aus, dass in der entscheidenden Phase der Meisterschaft der Hut brennen wird", blickt Ernst Rohrhuber der Rückrunde zuversichtlich entgegen. "Wir orientieren uns in der Tabelle eher nach oben und sind bestrebt, den einen oder anderen Platz gutzumachen. Ein guter Start ist im Frühjahr besonders wichtig, um Selbstvertrauen tanken zu können. Wir hoffen, rasch in die Gänge zu kommen und weitgehend verletzungsfrei zu bleiben, um eine sorgenfreie Rückrunde absolvieren zu können".

