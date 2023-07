SV Kallham: "Stehen vor einer ungemein schwierigen Saison"

Details Sonntag, 09. Juli 2023 12:04

Der SV DSV Road Kallham absolvierte in der 1. Klasse Mitte-West eine stabile Saison, jedoch auf durchschnittlichem Niveau, sammelte im Herbst und im Frühjahr jeweils 15 Punkte und landete als Elfter in der unteren Tabellenregion. "Auch wenn die Spieler mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen und im Verein die Gemeinschaft ausgeprägt ist, war aufgrund der fehlenden Kaderbreite nicht viel mehr zu erwarten und sind darum mit dem Abschneiden nicht unzufrieden, zumal die Liga ungemein eng und ausgeglichen war", erklärt Trainer Bela Hegedüs.

In der Offensive mit Problemen

Die Hausruckviertler feierten fünf Heimsiege und behielten in der Fremde drei Mal die Oberhandf. Während immerhin fünf Mannschaften mehr Gegentore kassierten, durften lediglich drei Teams weniger Treffer bejubeln. "Die mangelnde Torausbeute hat auch damit zu tun, dass unser Torjäger, Gergö Olajos, am Beginn der Rückrunde zwei Elfmeter verschossen hat, danach verunsichert war und im Frühjahr nicht wie gewohnt getroffen hat. In Summe haben wir jedoch eine ordentliche Saison absolviert, wenngleich eine Präsenz weiter oben in der Tabelle durchaus möglich gewesen wäre, aufgrund von Ausfällen mussten wir in den letzten fünf Spielen aber vier Niederlagen einstecken", so Hegedüs.

Bislang eine Neuerwerbung und zwei Abgänge

Am morgigen Montag wird im Bezirk Grieskirchen die Vorbereitung in Angriff genommen und am kommenden Freitag, gegen Münzkirchen, das erste Testspiel bestritten. Beim Trainingsauftakt wird Coach Hegedüs mit Edin Demiri (Gallspach) einen jungen, zentralen Mittelfeldspieler begrüßen dürfen. Mit Mark Major (Frankenburg) und Christian Cosic (Gallspach) sind zwei Akteure aber nicht mehr dabei. "Aufgrund der fehlenden Breite des Kaders bzw. der Abgänge muss sich noch etwas tun, sollten im Sommer der eine oder andere Spieler zu uns wechseln", wünscht sich der erfahrene Übungsleiter Verstärkungen.

"Die Liga ist stärker geworden"

Nach einem elften Platz halten sich in Kallham die Erwartungen für die kommende Saison in Grenzen. "Mit dem beiden Bezirksliga-Absteigern, Frankenburg und Neukirchen, sowie dem starken Aufsteiger aus Krenglbach und Neuling Eberschwang ist unseree Liga stärker geworden. Demzufolge wird es nicht einfacher und stehen vor einer ungemein schwierigen Saison", meint Bela Hegedüs. "Wir sind Realisten und wissen, dass es für einen Platz im Vorderfeld der Tabelle vermutlich nicht reichen wird. Es ist erneut eine ungemein enge Liga zu erwarten, demnach geht es vor allem darum, sich von den hinteren Plätzen so weit wie möglich fernzuhalten und nicht in akute Abstiegsgefahr zu geraten".

