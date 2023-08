Nach toller Siegesserie, UFC Peterskirchen mit nicht geplantem Trainerwechsel und drei Verstärkungen

Details Donnerstag, 10. August 2023 13:48

"Wir haben im letzten Sommer den Innviertler Cup gewonnen, sind dann mit drei Siegen perfekt in die Saison gestartet und haben nach fünf Runden die Tabelle der 1. Klasse Mitte-West angeführt. Dann hat aber der Verletzungsteufel gnadenlos zugeschlagen und unseren Kader dezimiert. Aufgrund der vielen schweren Verletzungen bzw. Langzeit-Ausfälle sind wir aus der Spur gekommen und in akute Abstiegsgefahr geraten. Wir haben aber die Ruhe bewahrt, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft den verlorenen Faden wieder aufgenommen und konnten auf der Zielgeraden mit einer beeindruckenden Siegesserie das Abstiegsgspenst in die Flucht schlagen", atmet Manuel Pögl, Sportlicher Leiter des UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, noch einmal tief durch.

Siegesserie in der entscheidenden Phase

Die Innviertler mussten sich in 13 Heimspielen lediglich zwei Mal geschlagen geben, konnten aber nur fünf davon gewinnen und zogen in der Fremde sieben Mal den Kürzeren. Nach 22 Runden stand der UFC PTA in der Tabelle am vorletzten Platz, drohte der Abstieg in die 2. Klasse. Doch die Feichtinger-Elf fand auf der Zielgeraden wieder in die Spur, feierte in den letzten vier Spielen ebenso viele Siege und beendete die Meisterschaft am neunten Rang. "Wir wollten eine ruhige Saison spielen, mussten dem sensationellen Erfolg im Innviertler Cup aber Tribut zollen und haben im Verlauf der Hinrunde keine Verletzung ausgelassen, war fast alles dabei. Im Frühjahr konnten wir das Ruder zunächst nicht herumreißen, ehe sich das Lazarett gelichtet hat und etliche verletzte Spieler wieder zurückgekehrt sind. Die tolle Siegesserie hat gut getan und konnten die Meisterschaft mit einem positivn Erlebnis beenden", so Pögl. "Erfreulich war, dass die Jungen in die Bresche gesprungen sind, ordentliche Leistungen abgeliefert haben und haben am Ende sogar die E24-Tabelle angeführt".

Wenig Tore, vorne und hinten

Der Neuntplatzierte geizte mit Toren, vorne und hinten. Lediglich der Absteiger aus Haag durfte weniger Treffer bejubeln, aber auch nur Neo-Bezirksligist Allhaming/Weißkirchen und Vizemeister ESV Wels kassierten weniger Gegentore. "Während es hinten über weite Strecken ganz gut funktioniert hat, fehlte in der Offensive die nötige Durchschlagskraft. Aber auch die mangelnde Trefferausbeute war dem Verletzungsteufel geschuldet. Denn mit Florian Penninger und Bela Koplarovics mussten zwei wichtige Offensivspieler verletzungsbedingt unfreiwillig pausieren", weiß der Sportchef.

Nicht geplanter Trainerwechsel

Nach einer schwierigen und nervenzehrenden Saison kam es in Peterskirchen zu einem Trainerwechsel. "Der war nicht geplant und wollten die Zusammenarbeit mit Josef Feichtinger fortsetzen. Pepi hat sich letztendlich jedoch zu einem Wechsel nach Utzenaich entschieden. Auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger konnten wir aber unseren Wunsch-Kandidaten verplichten", spricht Manuel Pögl das Engagement von Daniel Troppmair an. Der 36-Jährige war zuletzt in Frankenburg tätig und musste sich mit dem TSV aus der Bezirksliga verabschieden.

Top-Verstärkungen und sechs Abgänge

Neben Manuel Rauscher, der zum ATSV Schärding gewechselt ist, haben auch Bela Koplarovics (Spielertrainer in Haag/Hausruck) und Peter Mate (Spielertrainer in St. Aegidi) sowie Midhat Ajanovic (Neuhofen/I.), Aldin Serdarevic (Riegerting) und Adrian Kovacs (Schildorn) den UFC verlassen. Während mit Valentin Rott (Mehrnbach) ein erfahrener Verteidiger zur Verfügung steht, konnte mit Senahid Bekanovic (Haag/Hausruck) ein Torjäger verpflichtet werden. Zudem schlüpft mit Zoltan Takacs ein klassischer "Zehner" aus Ungarn, der in der Futsal-Champions League aktiv war, ins Peterskirchener Trikot. "Auch wenn wir etliche Spieler verloren haben, fällt die Transfer-Bilanz überaus positiv aus, sind die drei Zugänge allesamt Top-Verstärkungen", ist der Sportchef mit dem aktuellen Personal zufrieden.

Planmäßige Vorbereitung

In der Sommerpause nahmen die Innviertler an der Summer League teil und erzielten dabei gegen vorwiegend höherklassige Gegner zum Teil beachtliche Ergebnisse: 3:2 gegen Lambrechten, 5:1 gegen Enzenkirchen, 1:1 gegen Hohenzell und 0:3 gegen Dorf/Pram. Nach einem 2:1-Erfolg gegen Mehrnbach ist bei der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Samstag, die Union Schardenbeg der Gegner. "Auch wenn urlaubsbedingt immer wieder Spieler fehlen, verläuft die Vorbereitung planmäßig. Zudem ist die Trainingsbeteiligung sehr hoch, sind unsere Kicker hochmotiviert und gehen mit der richtigen Einstellung ans Werk. Auch mit dem Verletzungsteufel mussten wir bislang keine Bekanntschaft machen und verzeichnen aktuell lediglich die üblichen Wehwehchen", so Pögl.

Sorgenfreie Saison erwünscht

In den ersten drei Runden der neuen Saison erwartet die Troppmair-Elf - gegen Eberschwang, Gaspoltshofen und Pram - ein strammes Programm. "Sämtliche Gegner sind dem Favoritenkreis zuzuordnen, demnach werden wir schon nach drei Runden wissen, wo wir stehen. Auch wenn uns zum Saisonauftakt ein starker Liga-Neuling erwartet, fahren wir nach Eberschwang, um drei Punkte zu holen", hätte Manuel Pögl nichts dagegen, die Siegesserie vom Ende der letzten Saison fortsetzen zu können. "Nach den Erfahrungen im letzten Jahr wünschen wir uns eine weitgehend sorgenfreie Saison, wollen uns von den hinteren Plätzen fernhalten und in den Abstiegskampf nicht verwickelt werden. Wir verspüren aktuell keinen Druck und blicken der neuen Spielzeit zuversichtlich entgegen".

