Augustinovic-Dreierpack! ATSV Zipf überrollt Meggenhofen vor heimischer Kulisse

Details Montag, 08. April 2024 17:21

Die Union Meggenhofen blieb im Heimspiel gegen den ATSV Zipf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Die Gäste ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen das Tabellenschlusslicht einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der ATSV Zipf die Union Meggenhofen in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Augustinovic schnürt Hattrick

Der ATSV Zipf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Kristijan Augustinovic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung für den Favoriten. In der 25. Minute erzielte Michael Past dann das überraschende 1:1 für die die Meggenhofner. Augustinovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt und brachte seine Mannschaft zurück auf die Siegerstraße (37.). Zur Pause wusste der ATSV Zipf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nach der Pause schlugen die Gäste blitzschnell gleich doppelt zu: Bernhard Kibler, erst in der Halbzeit eingewechselt, beförderte das Leder zum 3:1 des Gasts über die Linie (51.). Mit dem 4:1 von Augustinovic für den ATSV Zipf war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Roland Herndler baute den Vorsprung des Gasts in der 73. Minute aus. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der ATSV Zipf einen dreifachen Punktgewinn gegen Meggenhofen.

Zahlen und Fakten

Mit lediglich acht Zählern aus 17 Partien steht die Union Meggenhofen auf dem Abstiegsplatz. Dem Heimteam muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Mitte-West markierte weniger Treffer als die U. Meggenhofen. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Meggenhofen alles andere als positiv. Zuletzt war bei der Union Meggenhofen der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Trotz der drei Zähler machte der ATSV Zipf im Klassement keinen Boden gut. In dieser Saison sammelte der ATSV Zipf bisher sieben Siege und kassierte zehn Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über die U. Meggenhofen ist der ATSV Zipf weiter im Aufwind.

Meggenhofen stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim Gallspacher SK 1932 vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der ATSV Zipf den SV Eberschwang.

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – ATSV Zipf, 1:5 (1:2)

73 Roland Herndler 1:5

54 Kristijan Augustinovic 1:4

51 Bernhard Kibler 1:3

37 Kristijan Augustinovic 1:2

25 Michael Past 1:1

6 Kristijan Augustinovic 0:1

