Wageneder brilliert gegen Ex-Klub: Gaspoltshofen schickt Gallspach in die Krise!

Langsam aber sicher brennt beim Gallspacher SK der Hut. Die Truppe von Ilir Saliu ist nach der gestrigen Pleite gegen die Union Gaspoltshofen seit fünf Spielen ohne Sieg, trennen den aktuell kriselnden Sportklub nur drei Punkte vom letzten Tabellenplatz. Gaspoltshofen ist indes nach dem Dreier gegen den Nachzügler weiterhin vorne dabei und nur zwei Punkte hiner einem möglichen Relegationsplatz.

Gallspach geht früh in Führung

Die Partie startete für die Gäste nicht nach Plan. Bereits in der dritten Minute konnte ein Freistoß nicht aus der Gefahrenzone geklärt werden, die Kugel gelangte zu Martin Meingassner und der köpfte den Underdog in Führung. Generell waren die Hausherren in der Anfangsphase trotz einiger Ausfälle sehr gut im Spiel und die bessere Mannschaft, dies änderte sich aber dann relativ prompt. Bereits in Minute zwölf fiel so der Ausgleich: Nach einem Eckball bugsierte Manuel Altenhofer das Spielgerät sehenswert per Fallrückzieher in die Maschen. Nach dem Ausgleich nahm man dann endgültig das Heft in die Hand und belohnte sich nach einigen vergebenen Chancen auch mit der Führung: Der ehemalige Gallspacher Marcel Wageneder tauchte frei vor der Hütte auf und brachte seinen Ex-Klub ins Hintertreffen (40.).

Rasche Vorentscheidung

Die Saliu-Elf war so nach dem Seitenwechsel unter Zugzwang, konnte die in der Anfangsphase abgerufene Leistung aber nicht mehr auf den Platz bringen, auch weil die Gäste seither deutlich besser ins Spielgeschehen eintauchen konnten. Mit dem 3:1 knapp sechs Minuten nach Wiederanpfiff – Josef Jedinger hatte nach einem parierten Wageneder-Abschluss abgestaubt – war die Partie auch vorzeitig entscheiden. In weiterer Folge der zweiten Hälfte hätten die Schützlinge von Daniel Schoberleitner das Ergebnis auch weiter in die Höhe treiben können, missten dies aber aufgrund von mangelhafter Chancenverwertung.

Gallspach stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) beim SV Europlan Pram vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gaspoltshofen den SV DSV Road Kallham.

Stimme zum Spiel

Daniel Schoberleitner (Trainer Union Gaspoltshofen):

„Ich finde, dass das spielerisch kein Leckerbissen war, wir haben unsere Hausaufgaben aber erledigen können und hinten nichts zugelassen. Aus der stabilen Defensive konnten wir dann auch immer wieder unsere Chancen kreieren und konnten so das Spiel hochverdient drehen und gewinnen."

Der Beste: Marcel Wageneder (ST, Gaspoltshofen)

1. Klasse Mitte-West: Gallspacher SK 1932 – Union Gaspoltshofen, 1:3 (1:2)

51 Josef Jedinger 1:3

40 Marcel Wageneder 1:2

13 Emanuel Altenhofer 1:1

3 Martin Meingassner 1:0

Details

