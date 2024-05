SV Kallham feiert gegen Pram souveränen und wichtigen Sieg

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:06

In einer Partie der der 22. Runde der 1. Klasse Mitte-West gelang es dem SV Kallham, einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den SV Pram zu erringen. Trotz eines frühen Rückstandes zeigte die Hegedüs-Elf eine überragende Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit, die das Blatt wendete und den Kallhamern einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt bescherte.

Gäste mit früher Führung

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, als Jacub Przybylko in der 9. Minute durch einen Elfmeter das 0:1 erzielte. Doch Kallham ließ sich nicht unterkriegen. Angeführt von ihren leidenschaftlichen Fans fanden sie schnell ins Spiel zurück. In der 27. Minute gelang Balazs Czibere der Ausgleichstreffer, was die Motivation der Kallhamer merklich steigerte. Trotz weiterer Chancen durch Esmir Besic und erneut Czibere blieb es beim 1:1 zur Halbzeit.

Kallham dreht auf

Nach der Pause zeigten die Hausherren, dass sie dieses Match unbedingt gewinnen wollten. Die Hegedüs-Elf dominierte die zweite Halbzeit von Beginn an. Mathias Hamedinger brachte die Heimmannschaft in der 49. Minute erstmals in Führung, gefolgt von einem weiteren Tor durch Lorant Lengyel nur drei Minuten später, was den Spielstand auf 3:1 erhöhte. Die Pramer schienen überwältigt von der plötzlichen Offensivkraft der Gastgeber. Mehmet Görü, der bereits in der ersten Halbzeit überaus aktiv war, krönte seine Leistung mit zwei Toren in der 54. und in der letzten Minute der regulären Spielzeit, was das Ergebnis auf 5:1 schraubte. Dieses letzte Tor war nicht nur der Höhepunkt seiner persönlichen Leistung, sondern besiegelte auch den triumphalen 5:1-Erfolg des SV Kallham. Die zweite Halbzeit wurde von Kallham dominiert, das es verstand, den Gegner unter Druck zu setzen und die Schwächen in der Pramer Defensive auszunutzen.

