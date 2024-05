Spannung bis zur letzten Minute: Taufkirchen/Michaelnbach siegt knapp gegen ATSV Zipf

Details Montag, 13. Mai 2024 17:52

In einem dramatischen Match der 22. Runde der 1. Klasse Mitte-West lieferten sich der ATSV Zipf und die SPG Taufkirchen/Michaelnbach ein wahres Torfestival, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Die Gastgeber von Zipf zeigten eine kämpferische Leistung, mussten sich jedoch letztendlich knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Früher Schock und rasche Antwort

Das Spiel begann furios. Bereits in der 11. Minute erzielte Peter Dornetshumer das erste Tor für die Gäste aus Taufkirchen/Michaelnbach, was den Zipfer Anhängern kaum Zeit ließ, sich auf das Spiel einzustellen. Die frühe Führung der Taufkirchner wirkte wie ein Weckruf für die Heimmannschaft, die nur drei Minuten später durch einen Treffer von Andreas Berger den Ausgleich erzielte. Berger zeigte sich kaltblütig vor dem Tor und brachte neuen Schwung in das Spiel der Zipfer.

Torreiches Ende der ersten Hälfte

Nach einer kurzen Verschnaufpause aufgrund einer Trinkpause in der 27. Minute intensivierte sich das Spiel erneut. Taufkirchen/Michaelnbach ging in der 40. Minute durch Gabor Dara wieder in Führung, doch der ATSV Zipf ließ nicht locker. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erzielte Jonas Stallinger das 2:2. Die erste Hälfte endete mit einem ausgeglichenen Spielstand, was die Spannung für die zweite Halbzeit hoch hielt.

Die zweite Halbzeit verlief zunächst ohne weitere Tore, aber mit hoher Intensität auf beiden Seiten. Beide Teams hatten gute Chancen, konnten diese jedoch zunächst nicht nutzen.

In der 84. Minute gelang es Gábor Tamás Barta, die Taufkirchner erneut in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck des Tors sorgte er für das 2:3, welches sich als der entscheidende Treffer des Spiels herausstellte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von den verzweifelten Angriffsbemühungen der Zipfer, den Ausgleich zu erzielen, doch trotz einiger guter Chancen blieb es beim 2:3 für Taufkirchen/Michaelnbach.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Gäste, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammeln konnten. Für den ATSV Zipf war es eine bittere Niederlage, die zeigt, wie eng und umkämpft die Liga ist. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und machten deutlich, dass in der 1. Klasse Mitte-West jeder Spieltag Überraschungen bereithalten kann.

1. Klasse Mitte-West: ATSV Zipf : Taufk./Michaelnb. - 2:3 (2:2)

84 Gábor Tamás Barta 2:3

43 Jonas Stallinger 2:2

40 Gabor Robert Dara 1:2

14 Andreas Berger 1:1

11 Peter Dornetshumer 0:1

