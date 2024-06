SPG Taufkirchen/Michaelnbach fährt in Kellerderby "Big Points" ein

Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach hat sich in einer Begegnung der vorletzten Runde der 1. Klasse Mitte-West gegen die Union Meggenhofen mit einem klaren 3:0-Erfolg durchgesetzt und im Kellerderby zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht der Tabelle "Big Points" eingefahren. Während die Spielgemeinschaft im letzten Heimspiel mit dem erst zweiten Sieg vorerst die Abstiegszone verlassen konnte, mussten die als Absteiger feststehenden Meggenhofener die 15. Saisonniederlage einstecken.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Bereits in der 2. Minute verzeichneten die Taufkirchener eine Kopfballchance durch Gabor Dara. In der 5. Minute versuchte es Gabor Barta mit einem Abschluss, jedoch ohne Erfolg. Auch Szabolcs Nagy hatte in der 13. Minute eine gute Möglichkeit, doch Gästegoalie Sebastian Lindinger parierte stark.

Meggenhofen kam in der 17. Minute durch Krisztofer Sarkozi zu einem Freistoß, der jedoch keine Gefahr für das Gehäuse der Heimischen darstellte. Weitere Abschlüsse von David Gruber (26.), Sarkozi (32.) und Stefan Huemer (34.) sorgten für Spannung, jedoch fehlte es an der nötigen Präzision. Kurz vor der Halbzeit hatte David Glaser eine gute Chance für die Heimmannschaft, doch auch diese blieb ungenutzt. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Taufkirchen/Michaelnbach dreht auf

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte deutlich Fahrt auf. In der 50. Minute eröffnete Nagy das Torfestival für die SPG nach einem kapitalen Fehler von Union-Torwart Lindinger. Das 1:0 beflügelte die Heimmannschaft sichtlich. Kurz darauf versuchte es Nagy erneut, doch diesmal ohne Erfolg. Auch Barta vergab in der 58. Minute eine große Chance.

In der 61. Minute erhöhten die Hausherren auf 2:0, als Meggenhofens Peter Csendes ein Eigentor unterlief. Nur drei Minuten später setzte Rene Taubinger den Schlusspunkt mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck zum 3:0. Die Meggenhofner hatten in der 72. Minute durch David Gruber noch einen Abschluss, doch dieser führte zu keinem Tor.

Die Heimmannschaft nahm in der Folge mehrere Wechsel vor, um frische Kräfte zu bringen. So kamen in der 68. Minute Michael Schweizer für Nagy, in der 72. Minute Benjamin Wagner für Barta und in der 84. Minute Pascal Wiedner und Jonas Hofinger für Luca Brunnmair und David Glaser ins Spiel. Auch die Meggenhofner wechselten in der 75. Minute Noah Oberndorfer für David Bandic aus und führten in der 79. Minute einen Dreifachwechsel durch, um das Blatt noch zu wenden.

Jedoch blieb die Taufkirchener Defensive standhaft und ließ keine weiteren Chancen zu. Sarkozi versuchte es in der 90. Minute noch einmal mit einem Abschluss, doch dieser brachte keinen Erfolg. So endete das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg für die SPG Taufkirchen/Michaelbach, die mit diesem "Dreier" sich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern und einen Schritt Richtung Ligaverbleib setzen konnte.

