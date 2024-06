UFC PTA dreht Spiel und zwingt Kallham in Minute 92 in die Knie

Ein packendes Duell in der vorletzten Runde der 1. Klasse Mitte-West zwischen dem UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und dem SV Kallham endete mit einem spektakulären 3:2-Sieg für den Gastgeber. In einem intensiven und spannenden Spiel gelang es Zoltan Takacs in der Nachspielzeit, den entscheidenden Treffer für den UFC PTA zu erzielen und den zehnten Saisonsieg zu sichern.

Kallham mit komfortabler 2:0-Führung

Bereits in der 17. Minute gelang es Mathias Hamedinger, die Kallhamer mit einem präzisen Schuss in Führung zu bringen. Kurz zuvor hatte Christian Pühringer eine gute Chance für die Gäste vergeben. Der frühe Führungstreffer schien die Kallhamer zu beflügeln, und in der 35. Minute erhöhte Daniel Waslmayr mit einem schönen Lupfer auf 0:2.

Die Heimischen zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. In der 42. Minute wusste Senahid Bekanovic einen Fehler von Kallhams Florian Hamedinger zu nutzen und verkürzte auf 1:2. Vor der Halbzeitpause hatte Florian Penninger noch die Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch der Ball knallte an die Latte. Mit einer verdienten Führung der Gäste ging es in die Halbzeit.

UFC dreht Spiel - Entscheidung in Minute 92

Die zweite Hälfte begann ebenso aufregend, wie die erste geendet hatte. In der 49. Minute gelang Penninger der vielumjubelte Ausgleich zum 2:2. Der UFC PTA drängte nun auf die Führung, und in der 53. Minute hatte Zoltan Takacs eine gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Auch Matthias Wimmer verpasste knapp in der 57. Minute eine große Möglichkeit.

Der SV Kallham wollte sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben und hatte durch Waslmayr und Mathias Hamedinger weitere gute Chancen, die jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führten. Zudem klatschte ein Freistoß der Gäste in der 84. Minute an die Latte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit wurde das Spiel hektisch. Michael Gößler versuchte es für die Hausherren mit einem Fernschuss und Mathias Hamedinger zeigte noch einmal seine Torgefährlichkeit. Schließlich wurde in der 92. Minute ein Elfmeter für den UFC gepfiffen. Takacs trat an und verwandelte im Nachschuss zum 3:2. Mit diesem Last-Minute-Treffer sicherte sich der UFC PTA den Sieg. Nach 95 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem 3:2-Erfolg für den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (3290 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.