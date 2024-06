3:2! Fünf-Treffer-Spektakel in Relegationshinspiel zwischen SPG Taufkirchen/Michaelnbach und TSU Handenberg

Details Freitag, 14. Juni 2024 17:10

In der OÖ-Relegation kam es am Donnerstagabend unter anderem zum Duell zwischen der SPG Taufkirchen/Michaelnbach aus der 1. Klasse Mitte-West und der TSU Handenberg, die in der abgelaufenen Saison in der 2. Klasse Süd-West aufliefen. Ein spannendes Spiel wurde vorab prognostiziert, am Ende war das Spiel über weite Strecken auch recht ausgeglichen, die Hausherren feierten einen am Ende aber verdienten 3:2-Erfolg im Hinspiel gegen den klassenniedrigeren Verein.

Taufkirchen mit erster Großchance - Foulelfmeter bringt Gäste in Front

Vor rund 700 Besuchern kamen beide Mannschaften in der Union Friendly Workers Arena in Taufkirchen an der Trattnach an diesem Donnerstag auf das Spielfeld. Die Hausherren aus der 1. Klasse erwischten auch gleich zu Beginn die erste Riesengelegenheit, scheiterte man schließlich aber im Eins-gegen-eins am Gäste-Schlussmann. Durch einen Diagonalball auf die Seite kamen die Handenberger in den Strafraum, die Taufkirchner konnten den Gäste-Angreifer nur durch ein Foulspiel stoppen und es gab den Strafstoß, den Dan Alexandru Leucuta in der 8. Spielminute schließlich zur 1:0-Führung verwertete. Bis zur 30. Spielminute war das Spiel dann auf Augenhöhe, ehe zum Ausklang des ersten Durchgangs Taufkirchen die ein oder andere gute Möglichkeit auf den Ausgleichstreffer vor dem Pausenpfiff hatte.

Torspektakel in Durchgang zwei

Der zweite Spielabschnitt startete ebenfalls relativ ausgeglichen, ehe es in der 66. Spielminute den Strafstoß, dieses Mal für das andere Team, gab. Gábor Tamás Barta verwandelte vom Punkt schließlich sicher und stellte den 1:1-Ausgleichstreffer her. Alles war wieder offen. Doch die Führung der Hausherren hielt nicht lange an, denn nur 180 Sekunden später kam nach einer Kontersituation Stefan Schwaiger zum Ball und vollendete zur neuerlichen Führung für Handenberg. Wieder mussten die Zuseher nur drei Minuten warten, als der Ball das nächste Mal im Netz war: Gábor Tamás Barta schloss einen Angriff zum 2:2 ab. Für den Endstand von 3:2 zeigte sich Rene Taubinger eine Viertelstunde vor Schluss mit der gleichzeitigen erstmaligen Führung von Taufkichen/Trattnach verantwortlich. Zuvor wurde aufgrund einer Notbremse noch Robert Eichberger mit glatt Rot vom Platz gestellt, er muss am Sonntag passen. Im Rückspiel in Handenberg ist aber noch alles offen, wenngleich die Taufkirchner die etwas bessere Ausgangslage genießen.

Stimme zum Spiel:

Peter Dornetshuber, Trainer Union Taufkirchen/Trattnach:

"Wir waren teils über weite Strecken besser im Spiel, am Ende haben wir es verabsäumt einen oder zwei weitere Treffer zu erzielen. Das ist uns leider nicht mehr gelungen. Dennoch bin ich für das Rückspiel am Sonntag zuversichtlich gestimmt, dass wir die Klasse halten können."

