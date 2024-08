SV Pram macht 0:2-Rückstand wett und entführt Punkt aus Neukirchen

Der Saisonauftakt in der 1. Klasse Mitte-West bot den Fans eine spannende Partie zwischen der Union Neukirchen/V.-Puchkirchen und dem SV Pram, die mit einem 2:2-Unentschieden endete. Neukirchen dominierte die erste Halbzeit und ging mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause, doch Pram kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück und sicherte sich durch zwei Treffer noch einen Punkt.

Neukirchen startet stark in die Partie

Das Spiel begann mit einem offensiven Start von Neukirchen, die bereits in der ersten Minute durch einen Abschluss von Cihan Avdili auf sich aufmerksam machten. In der 10. Minute gingen die Gastgeber dann verdient in Führung. Dominik Schachner erzielte das 1:0 mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für eine starke erste Halbzeit der Heimmannschaft.

Neukirchen blieb weiterhin gefährlich und konnte in der 28. Minute durch Tobias Brugger auf 2:0 erhöhen. Brugger nutzte eine Unachtsamkeit der Pramer Abwehr und traf souverän. Die Gäste hatten Mühe, ins Spiel zu finden und kamen nur sporadisch zu Chancen, wie in der 25. Minute durch einen Abschluss von Marco Hattinger. Zur Halbzeit war die Führung für die Gastgeber verdient, doch es war klar, dass Pram in der zweiten Hälfte mehr tun musste, um zurück ins Spiel zu finden.

Aufholjagd der Gäste

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 46. Minute konnte Senahid Bekanovic für Pram auf 2:1 verkürzen. Dieses schnelle Tor gab den Gästen Auftrieb und ließ die Hoffnung auf ein Comeback aufleben. Pram erhöhte den Druck und kam durch Jacub Przybylko in der 49. Minute fast zum Ausgleich, doch sein Kopfball verfehlte knapp das Tor.

Neukirchen versuchte, die Führung zu verteidigen und hatte durch Paul Belndorfer und Patrik Holzapfel gute Chancen, den alten Abstand wiederherzustellen. Doch Prams Torhüter Manuel Wiesner hielt seine Mannschaft mit einigen starken Paraden im Spiel. In der 86. Minute war es dann soweit: Jacub Przybylko erzielte per Kopf den Ausgleich zum 2:2. Dieser Treffer setzte den Schlusspunkt einer spannenden Aufholjagd der Gäste.

In den letzten Minuten der Partie boten beide Mannschaften weiterhin Offensivfußball. Neukirchen hatte in der 90. Minute noch eine gute Kopfballchance, doch es sollte bei dem 2:2 bleiben. Auch Gergö Nagy versuchte es für Pram mit einem spektakulären Seitfallzieher, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (4070 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.