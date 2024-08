1:8! Aufsteiger gerät gegen SK Kallham böse unter die Räder

Details Sonntag, 18. August 2024 18:48

Ein torreiches Spiel erlebten die Zuschauer beim Saisonauftakt der 1. Klasse Mitte-West zwischen der Union Bruckmühl und dem SV Kallham. Schon früh zeigte sich, dass die Kallhamer in hervorragender Form waren und das Spiel klar dominierten. Am Ende stand ein beeindruckendes 1:8 auf der Anzeigetafel zugunsten des SV. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Peter Hanzli und Mathias Hamedinger, die maßgeblich zum Sieg beitrugen.

Dominante Gäste mit souveräner 5:1-Führung

Bereits in der ersten Spielminute setzte Peter Hanzli ein klares Zeichen und brachte Kallham mit einem präzisen Schuss ins linke Kreuzeck in Führung. Die Kallhamer ließen sich durch nichts aufhalten und erhöhten in der 17. Minute durch Mathias Hamedinger auf 0:2. Daniel Waslmayr verpasste nur wenig später eine Chance, als sein Tor wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Ein verschossener Elfmeter von Lorant Lengyel in der 18. Minute hätte die Führung noch weiter ausbauen können, doch Union-Torwart Bernhard Birner parierte souverän. Nur zwei Minuten später traf Daniel Waslmayr dann doch zum 0:3. Der Aufsteiger konnte in der 26. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Rene Haslinger, auf 1:3 verkürzen. Dies sollte allerdings das einzige Tor bleiben.

Kurz darauf folgten zwei weitere Tore für Kallham: Lorant Lengyel erzielte in der 35. Minute das 1:4, und Peter Hanzli erhöhte in der 39. Minute auf 1:5. Die erste Halbzeit endete damit eindeutig zugunsten der Gäste.

Kallham legt drei Tore nach

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: Die Kallhamer drückten aufs Tempo und ließen keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Ein Elfmeter für Kallham führte in der 50. Minute zum 1:6 durch Mehmet Görü. Die Union Bruckmühl fand keine Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen, während Kallham weiter Druck machte. Mathias Hamedinger traf in der 56. Minute erneut und baute die Führung auf 1:7 aus.

Die Bruckmühler zeigten zwar Ansätze, dem Spiel eine Wendung zu geben, wie durch gute Chancen von Martin Bachmayr in der 78. Minute und Oliver Pohn in der 80. Minute, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Kallham hingegen vergab selbst noch mehrere gute Möglichkeiten, wie durch Peter Hanzli in der 86. Minute und Mehmet Görü.

Den Schlusspunkt setzte Florian Aspöck in der 87. Minute mit einem weiteren Treffer zum 1:8. Damit war die deutliche Überlegenheit des SV Kallham in diesem Spiel endgültig besiegelt. Kurz darauf endete das Spiel mit einem verdienten und überzeugenden Sieg für die Gäste.

