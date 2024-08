Aufsteiger feiert in Kallham 3:1-Sieg

Ein intensives Fußballspiel fand in der 1. Klasse Mitte-West zwischen dem SV Kallham und der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck statt. Die Gäste aus Haag/Hausruck dominierten die Partie und gewannen verdient mit 3:1. Trotz einiger guter Chancen konnten die Kallhamer den Rückstand nicht aufholen. Besonders hervorzuheben ist Emir Muminovic, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg des Aufsteigers beitrug.

Starker Beginn der Gäste

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich die Überlegenheit der Mannschaft aus Haag/Hausruck. Die Partie begann mit einem schnellen Angriff der Haager, als Emir Muminovic in der 2. Minute mit einem Fernschuss knapp über das Tor zielte. In der 5. Minute hatte Mathias Hamedinger die erste nennenswerte Chance für den SV, konnte diese aber nicht nutzen.

Haag/Hausruck setzte die Kallhamer Abwehr weiterhin unter Druck und wurde in der 10. Minute belohnt, als Bela Koplarovics das 0:1 erzielte. Nur wenige Minuten später baute Emir Muminovic den Vorsprung der Haager mit einem weiteren Treffer zum 0:2 aus.

Der SV Kallham kam nicht richtig ins Spiel und konnte nur vereinzelt gefährliche Aktionen verzeichnen. Mathias Hamedinger brachte in der 22. Minute eine gute Hereingabe, die jedoch keinen Abnehmer fand. Christian Pühringer versuchte es in der 39. Minute mit einem Abschluss, doch auch dieser blieb erfolglos. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Haag/Hausruck noch eine weitere Chance durch Emir Muminovic, aber es blieb beim 0:2 zur Halbzeit.

Kallham bleibt weitgehend chancenlos

Nach der Pause versuchte der SV Kallham, Druck aufzubauen und das Spiel zu drehen. Michael Briglauer vergab in der 46. Minute eine riesige Kopfballchance. Christian Pühringer versuchte es erneut in der 60. Minute, doch sein Schuss blieb ohne Erfolg. Die Kallhamer konnten ihre Bemühungen nicht in Tore ummünzen, und die Chancen wurden immer seltener.

Der Aufsteiger verteidigte geschickt und nutzte die sich bietenden Räume. In der 69. Minute wurden die Chancen rar, und die Haager spielten clever ihre Führung aus. Kevin Pauzenberger versuchte es in der 72. Minute mit einem Fernschuss, aber auch dieser brachte keinen Erfolg. Daniel Waslmayr hatte in der 73. Minute eine gute Möglichkeit, verfehlte aber knapp das Tor. Peter Hanzli scheiterte ebenfalls in der 74. Minute.

In der 81. Minute machte Emir Muminovic mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 alles klar für Haag/Hausruck. Die Kallhamer gaben sich jedoch nicht auf und bekamen in der 90. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Mehmet Görü verwandelte diesen sicher zum 1:3-Endstand.

Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Union Haag/Hausruck. Der SV Kallham konnte seine Chancen nicht nutzen und musste sich der starken Leistung der Gäste geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (4530 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.